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Quatro cidades italianas entram em alerta vermelho por causa do calor

Roma, Florença, Bolonha e Turim têm as temperaturas mais elevadas
RTP*
Publicado em 28/05/2026 - 09:36
Roma
Calor em Roma 18/7/2023 REUTERS/Remo Casilli
© REUTERS/Remo Casilli/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

 

O Ministério da Saúde da Itália, divulgou alerta vermelho para a capital, Roma, bem como as cidades de Florença, Bolonha e Turim.

As temperaturas, excepcionalmente elevadas neste final de maio, deverão atingir os 33°C em Turim, cidade alpina no norte, 32°C em Florença e Bolonha (com sensação térmica de 35°C) e 31°C em Roma (com sensação térmica de 33°C), cidade mediterrânea situada no centro-sul do país.

O alerta vermelho, o nível 3, indica "situação de emergência (onda de calor) que provavelmente terá efeitos adversos na saúde de pessoas saudáveis ​​e ativas, e não apenas em grupos de risco, como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crónicas", informou o Ministério da Saúde italiano.

Esse nível de alerta máximo é ativado quando as temperaturas elevadas e as condições meteorológicas incomuns persistem durante três ou mais dias consecutivos.

Desde 25 de maio que o Ministério da Saúde italiano publica boletim diário sobre a onda de calor, avaliando a situação em 27 cidades italianas, com previsões para 24, 48 e 72 horas.

Uma onda de calor sem precedentes, que chegou mais cedo do que o esperado, tem atingido partes da Europa — incluindo França, Reino Unido e Itália — desde o início da semana. 

É a consequência de uma "cúpula de calor", área de alta pressão que retém o ar quente do norte da África sobre a Europa Ocidental.

De acordo com o consenso científico, as alterações climáticas provocadas pela atividade humana estão intensificando os eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas e inundações.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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