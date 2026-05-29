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Rádio MEC transmite homenagem ao pianista Luiz de Moura Castro

Concerto vai ao ar nesta sexta (29), às 17h
TV Brasil
Publicado em 29/05/2026 - 07:13
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 29/05/2026 – Rádio MEC transmite homenagem ao pianista Luiz de Moura Castro nesta sexta. Foto: Carolina Gabriela/SUDIM
© Carolina Gabriela/SUDIM

O programa Sala de Concerto, da Rádio MEC, apresenta nesta sexta-feira (29), às 17h, edição especial em homenagem ao pianista Luiz de Moura Castro, falecido em 2025. O concerto ao vivo foi gravado no Teatro Levino de Alcântara, da Escola de Música de Brasília, em parceria com a Casa Thomas Jefferson.

O programa celebra o legado de Luiz de Moura Castro, o impacto de suas interpretações e sua dedicação à pedagogia do piano. O músico atuou como solista em orquestras na Europa, nas Américas e na Ásia, acumulando mais de 40 discos gravados. O Sala de Concerto destaca também sua atuação como professor em universidades e conservatórios, além da dedicação à difusão da música instrumental brasileira.

Repertório

O programa apresenta obras interpretadas por oito pianistas brasileiros e americanos, incluindo a esposa do músico, Bridget de Moura Castro.

Petite Suite - Claude Debussy – Esther Chung e Dib Franciss (piano).

Prelúdio e Fuga em sol maior, BWV 884, Bach – Bridget de Moura Castro (piano).

Tango - Suzi Magalhães/Santa Tereza - Francisca Aquino – Cenira Schreiber (piano) e Carlos Aleixo dos Reis (viola).

Noturno em si bemol menor, op. 9 nº. 1 - Frédéric Chopin – Jonathan Moyer e Benita Rose (piano).

Valsa de Esquina no. 2 – Francisco Mignone – Jonathan Moyer (piano) e Luciana Arraes (violino).

Consolação nª 3 - Franz Liszt/Canto do Cisne Negro - Villa-Lobos, transcrição Mignone – José Carlos Vasconcellos (piano).

Noturno, op. 133 - Salomon Jadassohn – Dib Franciss (piano) e Ariadne Paixão (flauta transversal).

São Francisco de Paula caminhando sobre as ondas (Légende S. 175, nº 2) - Franz Liszt – Fernando Vago (piano).

Sobre o Sala de Concerto

Transmitido às sextas-feiras, às 17h, o programa Sala de Concerto é um espaço para apresentações ao vivo de músicos da cena clássica brasileira. No ar desde o ano 2000, a atração da Rádio MEC promove o encontro entre instrumentistas, cantores e o público.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "a emissora de música clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

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