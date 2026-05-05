logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

RJ: deputado estadual Thiago Rangel é preso na Operação Unha e Carne

PF apura fraudes em obras no âmbito da Secretaria de Educação
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/05/2026 - 09:52
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 26/03/2026 - PF reprime esquema de lavagem de capitais e de evasão de divisas em SP e em SC. Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

O deputado estadual Thiago Rangel (Avante) foi preso na manhã desta terça-feira (5) na quarta fase da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. O objetivo é desarticular uma suposta organização criminosa que aplicava fraudes em procedimentos de compra de materiais e aquisição de serviços, como obras para reformas, no âmbito da Secretaria de Educação do Estado.

Policiais federais cumprem sete mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio, Campos dos Goytacazes, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.

“Além do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro”, diz a PF.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Secretaria de Educação

A Secretaria Estadual de Educação informou que está fazendo revisão administrativa de todos os procedimentos relacionados às obras de manutenção e reparo nas unidades da rede estadual.

“Entre as medidas que passaram a ser adotadas pela pasta está a definição de um teto de R$ 130 mil para intervenções classificadas como manutenção e pequenos reparos."

A resolução é baseada nas diretrizes da Lei de Licitações 14.133. Quaisquer obras que ultrapassem esse limite passam a ser tratadas como intervenções de maior porte e passarão a ser executadas pela Empresa de Obras Públicas (Emop-RJ)”, afirmou a pasta.

A secretaria também informou que está colaborando com o Ministério Público Estadual, com o Tribunal de Contas do Estado e com os demais órgãos de controle.

Defesa

Em nota, a defesa do deputado Thiago Rangel disse que ele nega a prática de quaisquer ilícitos e prestará todos os esclarecimentos necessários nos autos da investigação. "A defesa ressalta que qualquer conclusão antecipada é indevida antes do conhecimento integral dos elementos que fundamentaram a medida", afirma.

*Matéria alterada para acréscimo de informações.

Relacionadas
PF deflagra operação Juízo Paralelo III para combater fraudes em alvarás judiciais. Foto: Polícia Federal/Divulgação
PF apreende mais de uma tonelada de maconha em rodovia paulista
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
PF faz operação em 27 estados contra abuso sexual infantojuvenil
Edição:
Graça Adjuto
Polícia Federal Operação Unha e Carne Deputado Estadual Rio de Janeiro prisão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: FILE PHOTO: EU flag and Meta logo are seen in this illustration taken, May 22, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Internacional Meta expandirá medidas de proteção a adolescentes em 27 países da UE
ter, 05/05/2026 - 11:23
Rio de Janeiro (RJ), 14/11/2023 – População enfrenta forte onda de calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Vigilância do câncer relacionado ao trabalho ganha novas diretrizes
ter, 05/05/2026 - 11:02
Brasília - Para evitar confrontos entre manifestantes pró e contra impeachment a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal delimitou área na Esplanada dos Ministérios (José Cruz/Agência Brasil)
Geral CNU 2025: prazo para escolher local de lotação termina nesta terça
ter, 05/05/2026 - 10:42
Brasília (DF), 23/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Guillermo Francella, ator e humorista argentino. Foto: Prêmios Platino Xcaret/Divulgação
Cultura Conheça Guillermo Francella, ator homenageado no Prêmio Platino
ter, 05/05/2026 - 10:20
Brasília (DF), 26/03/2026 - PF reprime esquema de lavagem de capitais e de evasão de divisas em SP e em SC. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral RJ: deputado estadual Thiago Rangel é preso na Operação Unha e Carne
ter, 05/05/2026 - 09:52
Cars drive on Havana's seafront boulevard Malecon as the country's electrical grid collapsed again on Sunday, according to Cuba's energy and mines ministry, in the latest setback to the government's efforts to restore power to the island, in Havana, Cuba October 20, 2024. Reuters/Norlys Perez/Proibida reprodução
Internacional UE reforça ajuda a Cuba com € 2,85 milhões, após furacão Melissa
ter, 05/05/2026 - 09:45
Ver mais seta para baixo