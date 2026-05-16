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Sabesp suspende obras que possam interferir em rede de gás

Medida foi anunciada após explosão no bairro do Jaguaré
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/05/2026 - 16:01
São Paulo
São Paulo (SP), 11/05/2026 - Explosão em casas e apartamentos perto do cruzamento da rua Dr. Benedito de Moraes Leme com a rua Piraúba, no Jaguaré. Frame: TV Brasil
© TV Brasil

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) decidiu paralisar temporariamente todas as obras que estiverem sendo realizadas nas ruas e espaços públicos e que possam interferir diretamente nas redes do sistema público de gás. Segundo a companhia, inicialmente a paralisação será por um período de 15 dias.

Segundo a Sabesp, a medida amplia o escopo da suspensão, que antes estava restrita às intervenções realizadas por método não destrutivo.

“A decisão tem caráter preventivo e busca reforçar a segurança operacional, permitindo a revisão dos procedimentos técnicos, protocolos de atuação e fluxos operacionais aplicados nas obras executadas pela companhia, além da elaboração de medidas adicionais de controle e mitigação de riscos”, escreveu a Sabesp em nota.

A medida foi anunciada após explosão no bairro do Jaguaré, na zona oeste paulistana, que provocou duas mortes. Na última segunda-feira (11), a Sabesp realizava obras que atingiram uma tubulação de gás. Horas depois, houve a explosão que atingiu e danificou dezenas de casas.

Na manhã de hoje (16), o governo de São Paulo informou que as reformas já haviam sido iniciadas em 45 dos imóveis que sofreram avarias leves por causa da explosão. Outros 16 imóveis foram interditados. O governo informou ainda que 589 pessoas foram cadastradas para receber o auxílio emergencial para despesas imediatas.

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