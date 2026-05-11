logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

São Paulo tem a menor temperatura do ano nesta madrugada

Em Engenheiro Marsilac, os termômetros marcaram 3,1ºC
Matheus Crobelatti*
Publicado em 11/05/2026 - 12:07
São Paulo
São Paulo (SP), 21/10/2025 - Pessoas agasalhadas com casacos na rua. Mudança no clima e frio faz temperatura cair em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A cidade de São Paulo amanheceu nesta segunda-feira (11) com o registro da menor temperatura mínima do ano. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a capital atingiu a média de 8,3ºC no fim da madrugada.

As menores temperaturas foram registradas na zona sul da cidade. Em Engenheiro Marsilac, os termômetros marcaram 3,1ºC. Na região central, a temperatura alcançou 11,2ºC.

A medição da Defesa Civil, que é diferente da do CGE, apontou nesta manhã, temperatura média de 9,4ºC.

O restante do dia será marcado por temperaturas similares, e o sol aparece entre poucas nuvens. A máxima prevista é de 18°C e a sensação de frio permanece ao longo da tarde, que termina sem previsão de chuva.

A frente fria que está sobre a cidade decorre de uma massa de ar frio de origem polar. A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para baixas temperaturas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Próximos dias

Nesta terça-feira (12), a madrugada deve registrar mínima de 10ºC. A sensação de frio permanece no decorrer do dia, que promete sol entre poucas nuvens. Não chove.

Na quarta-feira (13), os termômetros marcam por volta dos 12ºC durante a madrugada. Ao longo do dia, a tendência é de maior elevação na temperatura e sol entre nuvens. O dia termina com ligeiro aumento da nebulosidade no fim da tarde, mas sem previsão de chuva.

Temperaturas no estado

A Defesa Civil informou que 36 municípios registraram temperaturas abaixo dos 8ºC, nesta madrugada. Os menores índices foram constatados em Tapiraí (3,2ºC), Apiaí (3,5ºC), Itararé (3,9ºC), Juquitiba (4,7ºC), Manduri (4,9ºC) e Assis (5,1ºC).

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

Edição:
Talita Cavalcante
frio São Paulo Defesa Civil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Justiça Governo de SP aplica multa recorde de R$ 1 bilhão contra Fast Shop
seg, 11/05/2026 - 13:25
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Educação Revalida: candidatos já podem conferir local da prova prática
seg, 11/05/2026 - 13:19
Aplicação de solução reagente durante ensaio com teste rápido para hantavirose realizado no Laboratório de Hantaviroses e Rickettsioses do IOC/Fiocruz. Foto: Rudson Amorim, IOC/Fiocruz
Saúde Minas Gerais confirma primeira morte por hantavírus em 2026
seg, 11/05/2026 - 12:59
São Paulo (SP), 21/10/2025 - Pessoas agasalhadas com casacos na rua. Mudança no clima e frio faz temperatura cair em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral São Paulo tem a menor temperatura do ano nesta madrugada
seg, 11/05/2026 - 12:07
Linhas de transmissão de energia, energia elétrica
Economia Governo amplia Luz para Todos na Amazônia Legal
seg, 11/05/2026 - 11:59
Brasília (DF), 17/06/2024 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski durante cerimônia da assinatura de contrato que destina R$ 318,5 milhões do Fundo Amazônia para o fortalecimento do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS), no Palácio do Planalto. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula veta lei que reconhece estágio como experiência profissional
seg, 11/05/2026 - 11:21
Ver mais seta para baixo