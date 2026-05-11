Geral
SP: explosão na região do Jaguaré danifica diversas residências
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/05/2026 - 17:23
São Paulo
Versão em áudio
Uma explosão na tarde desta segunda-feira (11) na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, atingiu diversas residências. Informações preliminares indicam que pode haver feridos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu por volta das 16h10 na rua Floresto Bandecchi, próximo à rua Doutor Benedito de Moraes, e pode ter relação com problemas em uma tubulação de gás liquefeito de petróleo (GLP). No local há um forte cheiro de gás.
Doze equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. Até a publicação do texto, não há ainda um levantamento sobre o número de casas atingidas ou danificadas e nem sobre o número de feridos.
Mais notícias
Justiça Nunes Marques vai relatar ação de Bolsonaro para anular pena
seg, 11/05/2026 - 19:10
Geral Homem morre vítima da explosão no Jaguaré, zona oeste de SP
seg, 11/05/2026 - 19:09
Economia Bolsa cai 1,19%, e dólar fecha estável com tensão no Oriente Médio
seg, 11/05/2026 - 18:56
Direitos Humanos Estudo revela evolução do garimpo ilegal e novas táticas de exploração
seg, 11/05/2026 - 18:51
Cultura EBC apresenta estação de testes da TV 3.0 a embaixadores estrangeiros
seg, 11/05/2026 - 18:50
Economia Rússia lidera venda de diesel ao Brasil durante guerra no Irã
seg, 11/05/2026 - 18:36