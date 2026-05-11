SP: explosão na região do Jaguaré danifica diversas residências

Uma explosão na tarde desta segunda-feira (11) na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, atingiu diversas residências. Informações preliminares indicam que pode haver feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu por volta das 16h10 na rua Floresto Bandecchi, próximo à rua Doutor Benedito de Moraes, e pode ter relação com problemas em uma tubulação de gás liquefeito de petróleo (GLP). No local há um forte cheiro de gás.

Doze equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. Até a publicação do texto, não há ainda um levantamento sobre o número de casas atingidas ou danificadas e nem sobre o número de feridos.

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