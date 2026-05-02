logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Tempestades em PE deixam quatro mortos e mais de mil desalojados

Saiba o que fazer em situações de emergência
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/05/2026 - 09:59
Brasília
Brasília (DF), 02/05/2026 - O Governo do Estado segue atuando sem pausa nas regiões mais afetadas pelas fortes chuvas que atingem boa parte de Pernambuco. Foto: Defesa Civil-PE
© Defesa Civil-PE

Quatro pessoas morreram em decorrência das tempestades que atingem o estado de Pernambuco. De acordo com o governo do estado, uma mulher e o filho, de 6 anos, foram soterrados na região metropolitana do Recife. Em Olinda, uma mãe e seu bebê também vieram a óbito em um deslizamento de barreira.

Até o momento, a Defesa Civil de Pernambuco registra um total de 422 pessoas desabrigadas e 1.068 pessoas desalojadas. Além disso, 342 vítimas foram resgatadas.

O órgão também informa que tem oferecido serviços emergenciais e já entregou materiais de ajuda humanitária: 150 colchões, 300 lençóis e 38 kits de limpeza, ao município de Goiana.

Brasília (DF), 02/05/2026 - O Governo do Estado segue atuando sem pausa nas regiões mais afetadas pelas fortes chuvas que atingem boa parte de Pernambuco. Foto: Defesa Civil-PE
No total, 342 vítimas foram resgatadas em Pernambuco Defesa Civil-PE

O governo federal, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), já reconheceu a situação de emergência e mobilizou equipes da Defesa Civil Nacional para dar suporte técnico à região atingidas pelos temporais.

A pasta informou que, além de Pernambuco, o governo vai apoiar o estado da Paraíba, que também tem sofrido com os temporais nas últimas 48 horas.

Como agir 

Em períodos de chuva forte, os órgãos de defesa civil orientam a evitar áreas de risco como encostas, barreiras, margens de rios ou locais com histórico de deslizamentos. Assim como regiões alagadas, que não devem ser atravessadas a pé ou de carro.

Em situações de risco, deve-se procurar abrigo seguro fora das áreas comprometidas ou buscar abrigo indicado pela Defesa Civil do município.

Durante as tempestades com relâmpagos, áreas abertas devem ser evitadas.

A população também pode solicitar ajuda por meio dos seguintes telefones úteis:

  • Defesa Civil: 199
  • Bombeiro Militar: 193
  • SAMU: 192
  • Polícia Militar: 190

Alertas

O cidadão pode se cadastrar para receber alertas da Defesa Civil local, sobre a possibilidade de ocorrência de desastres e de eventos adversos, acompanhados de recomendações ou ações emergenciais para a população em situação de risco.

Por meio do WhatsApp (61) 2034-4611 ou pelo link, o acesso ao serviço é gratuito e ocorre imediatamente, após o cadastro do telefone. Em seguida, é preciso interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples "Oi". O usuário poderá compartilhar a localização atual para receber as mensagens direcionadas à região.

As informações podem ajudar tomar decisões com antecedência.

Relacionadas
Brasília (DF), 01/05/2026 - Chuvas em Pernambuco. Foto: PRF/Divulgação
Chuvas: Governo envia Defesa Civil para Pernambuco e Paraíba
Brasília (DF), 01/05/2026 - Chuvas em Olinda, delizamento em Olinda. Foto: Prefeitura Recife/Divulgação
Lula determina apoio federal para cidades atingidas por chuvas em PE
Edição:
Talita Cavalcante
Pernambuco Paraíba chuva mortes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
29.04.2026 - Oruam, mãe e irmão são alvo de operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Foto: Oruam/Instagram
Justiça Ministério Público denuncia Marcinho VP, a mulher e o filho Oruam
sab, 02/05/2026 - 10:58
Integrantes da flotilha que foi interceptada por Israel enquanto ia em direção a Gaza
Internacional Israel interroga ativista brasileiro capturado em flotilha
sab, 02/05/2026 - 10:55
Brasília (DF), 26/01/2026 - Cena do documentário Apocalipse nos Trópicos. Foto: Busca Vida Filmes/Divulgação
Cultura Documentários de Brasil e Paraguai pautam democracia no Prêmio Platino
sab, 02/05/2026 - 10:20
Brasília (DF), 02/05/2026 - O Governo do Estado segue atuando sem pausa nas regiões mais afetadas pelas fortes chuvas que atingem boa parte de Pernambuco. Foto: Defesa Civil-PE
Geral Tempestades em PE deixam quatro mortos e mais de mil desalojados
sab, 02/05/2026 - 09:59
Veículos militares dirigem durante o exercício Combined Resolve do Exército dos EUA nas instalações de treinamento do Exército dos EUA no sul da Alemanha em Hohenfels, Alemanha
Internacional Estados Unidos vão retirar 5 mil soldados da Alemanha
sab, 02/05/2026 - 09:41
Rio de Janeiro, 01/05/2026 – Palco do show Todo Mundo no Rio que terá apresentação da cantora colombiana Shakira, no sábado (02), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Bombeiros fazem última vistoria em estruturas para show de Shakira
sab, 02/05/2026 - 09:13
Ver mais seta para baixo