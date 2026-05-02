Temporal no RS deixa desalojados e provoca danos em 19 cidades

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul da tarde de sexta-feira (1º) à madrugada deste sábado (2) provocaram uma série de transtornos em ao menos 19 municípios, com alagamentos, bloqueios de rodovias, quedas de árvores e centenas de pessoas desalojadas.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o cenário ainda exige atenção devido ao risco de deslizamentos em diversas regiões.

A situação mais grave foi registrada em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, onde o volume de chuva chegou a 324 milímetros em apenas sete horas. O impacto foi imediato, com 225 residências foram atingidas por alagamentos e 512 pessoas desalojadas, buscando abrigo com familiares e amigos.

As autoridades investigam duas mortes que podem estar relacionadas ao temporal. Uma delas envolve um homem de 24 anos, que teria sido atingido por uma descarga elétrica em Canguçu.

O outro caso é o de uma mulher de 25 anos, atingida pela queda de um eucalipto na zona rural de Bom Retiro do Sul.

Há também busca por três pescadores desaparecidos na região de Pelotas.

Apesar da gravidade, não houve necessidade de disponibilizar abrigos públicos até o momento. Equipes da Defesa Civil foram enviadas ao município para avaliar a possibilidade de decretação de situação de emergência.

Principais números do temporal:

19 municípios afetados em diferentes regiões do estado;

Mais de 500 desalojados, principalmente em Rosário do Sul;

Até 324 mm de chuva em poucas horas;

225 casas alagadas em uma única cidade;

Rajadas de vento acima de 80 km/h em alguns municípios.

Outras cidades também registraram impactos significativos. Pelo menos três cidades, São Gabriel, Caçapava do Sul e Vila Nova do Sul, registraram mais de 200 mm de chuva.

Em São Gabriel, 21 famílias deixaram as casas. Houve alagamentos em Santa Maria, Uruguaiana, Encruzilhada do Sul e Alegrete. Em Nova Palma e Júlio de Castilhos, houve registro de granizo.

Na capital Porto Alegre, o volume de chuva superou 100 mm em 24 horas em bairros como Guarujá e Lami. A Defesa Civil municipal contabilizou ao menos 14 ocorrências, incluindo alagamentos em vias, danos em telhados e a queda de uma árvore sobre uma residência no bairro Vila Nova. Não houve registro de feridos.

Rodovias afetadas

O temporal também comprometeu a mobilidade em rodovias estaduais e federais. A RS-348 foi totalmente bloqueada entre Faxinal do Soturno e Ivorá, após a elevação do Arroio Guarda-Mor destruir um desvio provisório.

Em outro trecho da mesma rodovia, entre Faxinal do Soturno e Dona Francisca, o asfalto cedeu, exigindo operação de trânsito em sistema de pare e siga.

Já a BR-290 chegou a ser completamente interditada no km 353, entre Vila Nova do Sul e São Gabriel, devido à elevação do Arroio Bossoroca. O trecho foi liberado durante a madrugada deste sábado.

Alertas e riscos

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul mantém alerta para risco moderado de deslizamentos, especialmente em áreas de encosta. Em Caxias do Sul, Muçum, Parobé e Três Coroas, o aviso se estende até a madrugada de domingo (3).

Na sexta-feira (1º), o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho de “grande perigo” para tempestades em quase todo o estado, com previsão de chuvas superiores a 100 mm por dia, ventos acima de 100 km/h e possibilidade de granizo.

O órgão alerta para risco elevado de alagamentos, danos estruturais, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

Orientações à população

Diante da continuidade do risco climático, autoridades recomendam que a população evite áreas alagadas ou de encosta, desligue aparelhos elétricos em caso de instabilidade e busque abrigo seguro durante tempestades.

Em situações de emergência, o contato deve ser feito com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Embora a chuva tenha perdido intensidade na manhã deste sábado, a previsão indica possibilidade de novos temporais isolados ao longo do fim de semana, mantendo o estado em alerta.