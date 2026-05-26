Terremoto no Chile é sentido em bairros da cidade de São Paulo

Moradores de vários bairros da cidade de São Paulo sentiram um tremor de terra na noite dessa segunda-feira (26), reflexo do terremoto de magnitude 6,9 que atingiu a região norte do Chile no mesmo dia.

A Defesa Civil da capital paulista afirma ter recebido cerca de 50 telefonemas em sua central, de pessoas assustadas com os tremores. As ligações foram feitas de bairros como Ermelino Matarazzo, Lapa, Mooca e Santana. Moradores de outras regiões da cidade também relataram ter sentido os abalos.

Segundo o Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo, os tremores sentidos pelos paulistanos atingiram 2,3 graus de magnitude.

De acordo com as autoridades, a maior parte das ligações foi feita por moradores de prédios, onde a intensidade dos tremores foi maior, especialmente em andares mais elevados.

A Defesa Civil fez vistorias em algumas edificações após o evento, mas não constatou nenhum tipo de problema.

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Chile

O terremoto, cujos reflexos chegaram a São Paulo, atingiu o norte do Chile por volta das 18h50 dessa segunda-feira, a leste da cidade de Calama. Apesar da magnitude de 6,9, segundo informou a agência Reuters, não houve registro de mortos ou feridos e nem de danos a edificações.