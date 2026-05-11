Três pessoas ficam feridas em explosão na zona oeste de SP

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após uma explosão na tarde desta segunda-feira (11) na zona oeste da capital paulista, e que atingiu diversas casas na região do Jaguaré. Duas vítimas foram levadas para o Pronto-Socorro de Osasco. A terceira vítima seria um funcionário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que estaria em uma obra no local no momento da explosão.

Segundo a capitã Karoline Burunsizian, do Corpo de Bombeiros, as três vítimas foram socorridas, sem gravidade.

No entanto, uma pessoa está desaparecida. Os bombeiros prosseguem nas buscas, inclusive com ajuda de cães.

“As equipes estão buscando a informação e buscando possíveis indícios de que um outro homem está desaparecido debaixo dos escombros. A vítima seria um homem, não sabemos se realmente está no local, porque foi o familiar que solicitou [as buscas]. Esse familiar não sabia se esse homem estava ou não no interior da residência. Por isso, que estamos trabalhando com essa hipótese”, informou a capitã.

A explosão ocorreu por volta das 16h10 na Rua Doutor Benedito de Moraes Leme. Suspeita-se de problemas em uma tubulação de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Ao menos, dez residências foram atingidas diretamente pela explosão. A explosão causou danos estruturais em imóveis e estouro de vidros de condomínios próximos.



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De acordo com informações preliminares, havia um forte odor de gás na região. Também estava ocorrendo uma obra na região. Não há informações confirmadas sobre quem estava realizando a obra.

Doze equipes do Corpo de Bombeiros, além de algumas equipes da Defesa Civil, estão trabalhando no local.

Até o momento, não há um levantamento oficial sobre o número de casas destruídas ou danificadas.

A Agência Brasil procurou as companhias Sabesp e da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) para obter mais informações sobre a explosão, mas não obteve retorno.