logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Videocast celebra 90 anos da Rádio Nacional

Emissora pública lança a série Rádio Memória
Rádio Nacional
Publicado em 12/05/2026 - 08:28
Brasília
Rádio Nacional AM de Brasília
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Para comemorar as nove décadas da Rádio Nacional, a emissora pública lança a série Rádio Memória - 90 anos com um mergulho na história de um dos veículos de comunicação mais importantes do país. A novidade entra no ar em 12 de maio, a quatro meses da efeméride. Em formato de videocast, o programa reúne fatos marcantes e curiosidades que ajudam a contar a trajetória da emissora.

A cada encontro, o jornalista e apresentador Dylan Araújo recebe convidados que fazem parte dessa história para conversas que resgatam memórias e revelam bastidores de diferentes fases da Rádio Nacional. A emoção atravessa os episódios para conectar gerações que viveram – e ainda constroem – a programação nos dias atuais.

Os programas ficarão disponíveis no canal do YouTube da Rádio Nacional e recortes poderão ser acompanhados no dial para ampliação do alcance. O conteúdo é apresentado no Revista Rio, às 13h, para o Rio de Janeiro, e durante o Tarde Nacional local, às 15h, nas demais praças. Com material de acervo e entrevistas, a série presta homenagem a quem já passou pela emissora e valoriza quem segue mantendo vivo o legado da Rádio Nacional.

A iniciativa integra uma agenda de ações que celebram os 90 anos em 12 de setembro de 2026. Com o slogan "Do passado ao futuro. Sem Fronteiras", a emissora pública que integra a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) se mantém atual e relevante. Ao longo de sua história, a Nacional se firmou como uma das principais rádios do país e referência cultural na Música Popular Brasileira, no jornalismo e nas transmissões esportivas.

De acordo com o gerente executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto, a ideia é agregar ao calendário comemorativo, produzir conteúdo que se torna o acervo do futuro e gerar engajamento a partir da efeméride.

"Sentimos a necessidade de fazer o mapeamento da memória oral de profissionais que passaram pela rádio ou que tenham contato com temas caros à emissora. Adaptamos o quadro Rádio Memória para o formato de videocast que lançamos quatro meses antes dos 90 anos da Rádio Nacional", explica

Paixão nacional, futebol marca estreia da série

O primeiro episódio da série de videocast Rádio Memória - 90 anos volta o olhar para o futebol no rádio e destaca como a Rádio Nacional ajudou a popularizar o esporte em todo o país. Para investigar o assunto, Dylan Araújo recebe os radialistas Eraldo Leite e Waldir Luiz, nomes consagrados no jornalismo esportivo que já integraram o time de profissionais da emissora.

O programa destaca o papel pioneiro da Rádio Nacional na consolidação da linguagem esportiva no rádio e na construção de uma cultura brasileira em torno do futebol. A edição lembra de que forma as transmissões esportivas ampliaram o alcance das partidas ao levar emoção a ouvintes de diferentes regiões. Entre narrações históricas e bastidores, o episódio mostra como o rádio transformou o futebol em um espetáculo coletivo, criou ídolos e aproximou o público dos clubes.

O papo também evidencia como a linguagem do futebol foi se atualizando ao longo do tempo - de expressões como "volante" e "ponta de lança" aos termos mais recentes, como "meia armador", "camisa 10 clássico", "falso 9", "linha alta" e "terço final".

Nos próximos programas, o videocast aborda temas como o samba e o choro. O primeiro assunto pauta o encontro com a cantora e compositora Dorina; o historiador, cantor e compositor Marquinho China e o jornalista, sociólogo e pesquisador Bruno Fillipo. Já o choro embala a conversa com a cantora e compositora Nilze Carvalho e o instrumentista Ronaldo do Bandolim. As entrevistas foram gravadas no Museu do Rádio, na sede da EBC, no Rio de Janeiro.

Serviço

Rádio Memória - 90 anos – estreia – terça-feira, 12/5, às 12h, no programa Revista Rio, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro
Rádio Memória - 90 anos – estreia – terça-feira, 12/5, às 15h, no programa Tarde Nacional local, na Rádio Nacional nas demais praças da rede
Videocast Rádio Memória - 90 anos – estreia – terça-feira, 12/5, no YouTube da Rádio Nacional

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional
Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz 
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz 
São Paulo: FM 87,1 MHz 
Recife: FM 87,1 MHz 
São Luís: FM 93,7 MHz 
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC 
Alto Solimões: FM 96,1 MHz 
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

Relacionadas
São Paulo (SP), 04/05/2026 - Presidente da EBC, Antonia Pellegrino, durante entrega do Prêmio APCA, no teatro Sérgio Cardoso. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Programa Tarde Nacional SP, da Rádio Nacional, recebe Prêmio APCA
Brasília (DF), 11/05/2026 - Evento de apresentação da TV 3.0 - A Nova TV Digital Brasileira - à comunidade diplomática em Brasília. Foto: Shizuo Alves/MCom
EBC apresenta estação de testes da TV 3.0 a embaixadores estrangeiros
Brasília-DF - 10/05/2026 - 36 anos da Agência Brasil.
Agência Brasil completa 36 anos ampliando acesso com credibilidade
Rádio Nacional 90 anos Rádio Memória videocast
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Policial corre em rua cercada por incêndio florestal em São Pedro do Sul, em Portugal 18/09/2024 Reuters/Pedro Nunes/Proibida reprodução
Internacional Incêndios atingem recorde e extremos de calor, dizem cientistas
ter, 12/05/2026 - 09:06
Iranians take part in a protest marking the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of the holy month of Ramadan, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 13, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Irã avisa Trump que "não há outra escolha" senão aceitar sua proposta
ter, 12/05/2026 - 09:00
Rádio Nacional AM de Brasília
Geral Videocast celebra 90 anos da Rádio Nacional
ter, 12/05/2026 - 08:28
São Paulo (SP), 05/12/2024 -ato contra violência policial, concentração em frente ao teatro municipal de são paulo, praça Ramos de Azevedo . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos “Sistema de segurança pública é o mesmo da ditadura”, diz especialista
ter, 12/05/2026 - 08:20
Brasília (DF), 11/10/2024 - Bandeiras de países-membros do BRICS. Foto: BRICS/Divulgação
Internacional Chanceleres do Brics se reúnem em Nova Delhi nesta semana
ter, 12/05/2026 - 08:06
Santos (SP), 13/04/2026 - 20 anos dos crimes de Maio . Debora Maria da Silva , mãe de Rogério, assassinado pela PM de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Mães de Maio propõem lei para enfrentar violência policial no país
ter, 12/05/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo