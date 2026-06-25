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8½ Festa do Cinema Italiano reúne filmes de prestígio internacional 

Evento começa hoje e vai até a próxima quarta-feira
Matheus Crobelatti* – estagiário da Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 14:12
São Paulo
Brasília (DF), 25/06/2026 – 8½  Festa do Cinema Italiano reúne filmes de prestígio internacional. Foto: 8½  Festa do Cinema Italiano/Divulgação
© 8½  Festa do Cinema Italiano/Divulgação

A 8½ Festa do Cinema Italiano desembarca em 17 cidades do país, com dez filmes contemporâneos. A 13ª edição no Brasil acontece de 25 de junho a 1º de julho, e conta com a presença do diretor Federico Ferrone, responsável pelo documentário ítalo-brasileiro Os Irmãos Segreto.

O evento ocorre em diversos cinemas das cidades de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Búzios, Caxias do Sul, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

>> Clique aqui e veja a lista completa de cinemas que exibirão os filmes da mostra.

O público brasileiro poderá assistir a filmes italianos que passaram pelos maiores festivais internacionais de cinema. Como apontou Margherita Marziali, diretora do Intituto Italiano di Cultura San Paolo, um dos apoiadores da festa:

“A festa do cinema italiano é muito importante porque apresenta na grande tela, esse panorama vibrante do cinema italiano contemporâneo. O cinema é uma poderosa ferramenta didática porque se pode aprender essa língua viva e atual, [que é o italiano]”, discursou Marziali, durante a pré-abertura do evento na última segunda-feira (22), em São Paulo. 

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Os destaques da programação incluem o longa Fuori, de Mario Martone, indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2025. O filme de Martonne adapta a biografia dramática da escritora italiana Goliarda Sapienza. Na história, a escritora é presa por roubo de joias, mas o encontro com algumas jovens presidiárias torna-se, para ela, uma experiência de renascimento.   

Outro destaque é o drama de época, Modi - Três dias nas asas da loucura, de Johnny Depp, que marca o retorno de Depp à direção depois de 29 anos e conta com Al Pacino e Riccardo Scamarcio no elenco.  

Também faz parte da grade de programação, o documentário ítalo-brasileiro Os Irmãos Segreto (I fratelli Segreto), dirigido por Federico Ferrone e Michele Manzolini. A obra explora a história de três imigrantes da Itália que foram precursores do cinema no Brasil. No festival, o público poderá conferir a versão nacional do longa, que conta com a voz do ator Paulo Betti na narração.

Baseado em fatos reais, o filme O Menino da Calça Rosa, dirigido por Margherita Ferri, se tornou um grande sucesso do cinema italiano em 2025, atraindo mais de 1,5 milhão de espectadores. A obra narra a trágica trajetória de Andrea Spezzacatena, que aos 15 anos tirou a própria vida. O episódio é registrado como o primeiro caso oficial na Itália de suicídio de um menor motivado por cyberbullying, homofobia e bullying.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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Edição:
Denise Griesinger
8½ Festa do Cinema Italiano Cultura
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