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Acidente com time de basquete deixa sete mortos em rodovia no Ceará

Grupo voltava de competição regional no interior do estado
Gabriel Coreia e *Alice Rodrigues - Repórter e estagiária da Agência Brasil
Publicado em 15/06/2026 - 13:46
Rio de Janeiro e São Luís

Na madrugada desta segunda-feira (15), um ônibus que transportava cerca de 46 passageiros capotou na rodovia estadual CE-18, causando a morte de sete pessoas. O acidente aconteceu perto da cidade de Tauá, interior do estado do Ceará. 

Segundo o tenente coronel Rômulo Freitas, do Corpo de Bombeiros de Tauá, os demais passageiros apresentaram apenas escoriações, sem ferimentos graves. 

O veículo transportava a equipe masculina de basquete sub-19 da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (ADEJU), que retornava da cidade de Sobral, após ganhar a competição regional de basquete da categoria. O grupo seguia para Juazeiro do Norte, cidade de origem dos atletas. 

Até o momento, seis vítimas foram identificadas: Marcos Miguel Henrique Ferreira Bezerra, João Paulo Sampaio, Luiz José de Morais, Cauã Rodrigues Fratta, Jonatas Samuel do Santos e Matheus Henrique Ferreira. 

As autoridades foram acionadas por volta das três horas da manhã, e a ação de resgate contou com agentes do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar do Ceará, Polícia Rodoviária Estadual e outros agentes. 

Autoridades informaram que a maior parte dos passageiros já tinha conseguido sair de dentro do veículo e mostrava sinais de choque. Apenas uma pessoa precisou ser resgatada dos escombros do ônibus. 

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Acidente 

O veículo despencou de um barranco na estrada. A Perícia Forense do Estado do Ceará está atuando no caso, e de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) o motorista do veículo prestou esclarecimentos à polícia após deixar o hospital para onde foi levado. 

As duas linhas iniciais de investigação seriam falha mecânica ou erro cometido pelo motorista. Informações apontam que os passageiros não utilizavam cintos de segurança, e ao menos 30 pessoas precisaram de atendimento médico. 

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia.

 

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Acidente time de basquete Ceará
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