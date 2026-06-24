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Aposta de Manaus leva prêmio de R$ 2,8 milhões na Mega-Sena
Números sorteados são: 02 - 03 - 08 - 11 - 17 - 22
Agência Brasil
Publicado em 23/06/2026 - 21:38
Brasília
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Uma aposta de Manaus (AM) acertou as seis dezenas do Concurso 3.022 da Mega Sena, realizado nesta terça-feira (23), e vai receber o prêmio de R$ 2.813.548,14.
A aposta simples, com seis números, foi feita na Loterias Bemol.
Os números sorteados são: 02 - 03 - 08 - 11 - 17 - 22
- 102 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 8.964,74 cada
- 4.426 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 340,54 cada
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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
O prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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