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Aposta de Manaus leva prêmio de R$ 2,8 milhões na Mega-Sena

Números sorteados são: 02 - 03 - 08 - 11 - 17 - 22
Agência Brasil
Publicado em 23/06/2026 - 21:38
Brasília
Casa lotérica na zona sul do Rio de Janeiro
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma aposta de Manaus (AM) acertou as seis dezenas do Concurso 3.022 da Mega Sena, realizado nesta terça-feira (23), e vai receber o prêmio de R$ 2.813.548,14. 

A aposta simples, com seis números, foi feita na Loterias Bemol. 

Os números sorteados são: 02 - 03 - 08 - 11 - 17 - 22

  • 102 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 8.964,74 cada
  • 4.426 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 340,54 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

O prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena loterias Caixa
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