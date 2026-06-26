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Bomba de gás disparada pela PM afeta crianças de escola em SP

Acidente aconteceu na zona sul da capital
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/06/2026 - 16:16
São Paulo

Na manhã desta sexta-feira (26), cinco crianças de uma escola no bairro Jardim São Luís, na zona sul da cidade de São Paulo, foram levadas ao hospital após passarem mal com uma bomba de gás lançada por policiais militares na região.

A Polícia Militar informou a direção da Escola Estadual Prof. Luis Gonzaga Pinto e Silva que o odor teria sido provocado por um treinamento realizado no batalhão localizado ao lado da unidade.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação de SP, as crianças foram encaminhadas para avaliação médica e já foram liberadas. A Unidade Regional de Ensino Sul 2 lamentou o ocorrido.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar todas as circunstâncias do ocorrido.

“O treinamento de equipes da força tática foi realizado em área previamente destinada para esse tipo de instrução. Assim que a situação foi identificada, a atividade foi imediatamente interrompida e as equipes prestaram atendimento às pessoas que apresentaram desconforto, com acionamento preventivo do Samu e do Corpo de Bombeiros.”

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