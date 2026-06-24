logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Chuva no RJ cancela show em transmissão gratuita de jogo do Brasil

Evento na Praia de Copacabana receberia Pretinho da Serrinha
Douglas Corrêa - repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/06/2026 - 18:51
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A previsão de mau tempo levou os organizadores a cancelarem o show do músico Pretinho da Serrinha e do cantor Thiago Soares na Arena Copacabana, local em que os jogos do Brasil são transmitidos gratuitamente na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

O show estava programado esta quarta-feira (24), dia em que o espaço transmitirá o jogo entre o Brasil e a Escócia, marcado para as 19h. Apesar do cancelamento do show, a transmissão está garantida, segundo os organizadores.

De acordo com o Alerta Rio, serviço meteorológico da Prefeitura do Rio de Janeiro, a previsão é de céu encoberto para agora à noite, com chuva e ventos ocasionalmente moderados.

O deslocamento de uma frente fria continental influenciou o tempo na cidade do Rio de Janeiro durante todo dia. O céu esteve predominantemente encoberto e houve registro de chuva fraca a moderada, principalmente na Zona Sul e no entorno do Maciço da Tijuca.

As temperaturas apresentaram declínio em relação ao dia anterior, com mínima registrada de 16,9°C, às 15h20, na estação Alto da Boa Vista, e máxima de 24,6°C, às 11h35, na estação São Cristóvão.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Chuva na Rocinha superou em mais que duas vezes a média de junho
São Paulo-SP, 09/01/2024, Forte chuva atingiu a capital paulista na tarde desta terça-feira. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Temperatura máxima fica abaixo de 14ºC nesta quarta-feira em SP
Edição:
Vinicius Lisboa
Chuva Rio de Janeiro Alerta Rio Praia de Copacabana
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Chuva no RJ cancela show em transmissão gratuita de jogo do Brasil
qua, 24/06/2026 - 18:51
Brasília (DF) 20/06/2024 Senador Jaques Wagner durante coletiva após reunião de líderes no Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Jaques Wagner anuncia saída da liderança do governo no Senado
qua, 24/06/2026 - 18:49
Logo da Agência Brasil
Justiça Caso Gritzbach: julgamento é remarcado para fevereiro de 2027
qua, 24/06/2026 - 18:38
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 23, 2026 Brazil's Vinicius Junior and Neymar Jr. during training IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
Esportes Com Neymar de volta, Brasil encara Escócia, velha conhecida em Copas
qua, 24/06/2026 - 18:30
Brasília (DF), 25/05/2026 - O ministro da Educação, Leonardo Barchini, participa da cerimônia de abertura do 1º Fórum de Reitores Brasil-África. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação MEC: queda do analfabetismo no Brasil é ligada a políticas na educação
qua, 24/06/2026 - 18:17
Rio de Janeiro (RJ), 12/11/2024 - Rogério Andrade no início da transferência para o Presídio Federal de Campo Grande. Foto: Seap-RJ/Divulgação
Geral STJ decide que Rogério Andrade deve permanecer em presídio federal
qua, 24/06/2026 - 18:09
Ver mais seta para baixo