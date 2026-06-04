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Corpus Christi no Rio terá procissão, confecção de tapetes e missas

Este ano, a tradicional procissão sairá da Igreja de Sant’Ana
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/06/2026 - 10:00
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 30/05/2024 – Fiéis confeccionam os tradicionais tapetes de Corpus Christi no centro do Rio. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Arquidiocese do Rio celebra, nesta quinta-feira (4), o dia de Corpus Christi, uma das mais importantes datas do calendário litúrgico da Igreja Católica, que vai reunir milhares de fiéis no centro da capital fluminense. A programação contará com missas, procissão e outras manifestações de fé.

As celebrações começaram às 5h da manhã, com a tradicional confecção do tapete de Corpus Christi, na Catedral Metropolitana da Avenida Chile. A peça é confeccionada de tecidos reciclados, transformando retalhos em símbolos de fé.

Pelas mãos de voluntários, cada pedaço costurado ganha novo significado e compõe o grande tapete que será exposto durante a missa.

Às 6h30, o arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta realizou a tradicional bênção ao Rio de Janeiro, no Santuário Cristo Redentor, no Alto do Corcovado.

Em seguida, às 10h, na Igreja de Sant’Ana, no centro da cidade, será celebrada pelo arcebispo do Rio, D. Orani Tempesta, a missa de Corpus Christi.

Na parte da tarde, às 16h, terá início a tradicional procissão de Corpus Christi, que este ano partirá da Igreja de Sant’Ana em direção à Catedral Metropolitana, na Avenida Chile.

Percurso seguirá pelas ruas Clementino Fraga, Marquês de Pombal, Riachuelo e Henrique Valadares, passando pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) até chegar à Catedral Metropolitana.

Em seguida, dom Orani preside a missa solene de Corpus Christi, encerrando às festividades.

Em muitas paróquias, grupos de fiéis se reunirão para ornamentar os pisos das Igrejas ou trechos de ruas com os tradicionais tapetes artesanais, por onde o cortejo do Santíssimo Sacramento passará.

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Edição:
Aécio Amado
Corpus Christi no Rio de Janeiro
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