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Correios divulgam selecionados para Programa Jovem Aprendiz 2026

Mais de 500 jovens de 14 a 21 anos foram aprovados
Agência Brasil
Publicado em 23/06/2026 - 14:29
Brasília
Brasília (DF) 29/12/2025 - Edifício sede dos Correios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Os Correios publicaram o resultado final do processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz 2026. Foram selecionados 548 estudantes, com 14 a 21 anos, para vagas em todo o país. Mais de 78 mil participaram da seleção.  

O resultado, organizado por Superintendência Estadual, município e turno, está disponível neste link.  

De acordo com os Correios, o processo seletivo teve como base critérios socioeconômicos informados no momento da inscrição, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social.

Do total das vagas, 10% foram destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, 3% a indígenas e 2% a quilombolas. 

Os aprovados terão jornada de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias. Os participantes receberão salário-mínimo-hora, conforme o piso de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. 

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Edição:
Vinicius Lisboa
Correios Jovem Aprendiz Estágio Mercado de Trabalho
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