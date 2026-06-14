Geral
Dois helicópteros se chocam e deixam seis mortos no Rio
Aeronaves caíram sobre carros elétricos e provocaram incêndio
Ana Cristina Campos - repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/06/2026 - 10:42
Rio de Janeiro
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Pelo menos seis pessoas morreram na manhã deste domingo (14) após a colisão no ar de dois helicópteros que caíram nos arredores da Avenida das Américas, altura do Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Os mortos são tripulantes das aeronaves.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado às 8h59. Cerca de 45 militares do Recreio dos Bandeirantes, com o apoio de equipes especializadas do Grupo de Ações Especiais, foram deslocados para o local.
Segundo os bombeiros, os helicópteros caíram no estacionamento de uma concessionária de carros elétricos, provocando um incêndio que atingiu pelo menos 20 veículos.
*Reportagem em atualização.
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