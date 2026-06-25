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Empresa de ônibus é alvo de investigação por ligação com o PCC

Ações são feitas em SP, na região metropolitana e em Extrema (MG)
Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 11:12
São Paulo
São Paulo (SP), 12/02/2026 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
© PCSP/Divulgação

Nesta quinta-feira (25), uma força-tarefa composta pela Polícia Civil e pelo Ministério Público (MP) de São Paulo executa mandados contra suspeitos de utilizar empresa de ônibus para lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). As diligências ocorrem em São Paulo, na região metropolitana e em Extrema, em Minas Gerais.

A operação conta com 103 mandados de busca e apreensão e já resultou na prisão de três pessoas e membros da facção criminosa.

Investigações da polícia e do MP revelam a existência de um núcleo paralelo que tomava decisões estratégicas na concessionária e desviava fundos para a facção. 

Também foram detectadas inconsistências no capital social da empresa, que cresceu de aproximadamente R$ 100 mil para mais de R$ 50 milhões sem justificativa plausível de origem.

Além disso, o Judiciário determinou o afastamento da diretoria e autorizou medidas para a intervenção da prefeitura de São Paulo na operação, a fim de assegurar a continuidade do serviço, que recebeu mais de R$ 300 milhões em repasses no ano passado.

A Justiça ordenou o sequestro de R$ 194 milhões em contas dos investigados, valor que pode atingir R$ 30 bilhões. Também houve o bloqueio de 21 imóveis, 117 veículos e três embarcações.

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polícia civil Ministério Público São Paulo operação empresa de ônibus PCC
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