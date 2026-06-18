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Fenômeno de planetas alinhados com a Lua pode ser observado a olho nu

Planetas seguem visíveis nos próximos dias
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/06/2026 - 18:47
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 17/06/2026 - Planeta Vênus visto acima da Lua (fase Nova) que apresenta 11% de sua superfície visível. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O alinhamento da Lua crescente com os planetas Vênus, Júpiter e Mercúrio visto a olho nu nesta quarta-feira (17), pode ser observado novamente nesta quinta-feira (18), em diversas regiões do país.

A contemplação do fenômeno a olho nu dispensa equipamentos como telescópios ou binóculos, mas exige céu limpo e horizonte desobstruído. Os planetas seguem visíveis nos próximos dias, mas a Lua muda de posição a cada noite.

A observação dos corpos celestes visíveis a olho nu - Mercúrio, Vênus e Júpiter - se destacou pela sua estética e proximidade aparente com a Lua.

Como o alinhamento de planetas ocorre com certa regularidade, a astrônoma do Observatório Nacional Josina Nascimento disse que esse evento se tornou excepcional devido à forma como os astros se apresentaram visualmente.

“O que vimos ontem [quarta-feira] foi um fenômeno mais raro, porque os planetas apareceram alinhados, como sempre, mas aparentemente bem próximos e com a Lua fininha, aparentemente muito próxima de Vênus. É isso que tornou esse fenômeno raro”, explicou. 

A astrônoma destaca ainda que “Vênus é o planeta mais brilhante do céu, seguido por Júpiter, e continuará visível após o pôr do sol até o mês de novembro”.


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São Paulo (SP), 17/06/2026 - Planeta Vênus visto acima da Lua (fase Nova) que apresenta 11% de sua superfície visível. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Planeta Vênus visto acima da Lua (fase Nova) que apresenta 11% de sua superfície visível - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O alinhamento ocorre porque os planetas visíveis a olho nu Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno têm seus planos de órbita quase no mesmo plano da órbita da Terra em torno do Sol. E o mesmo para a Lua, cujo plano de órbita é inclinado em apenas 5 graus em relação ao da Terra. 

Por estarem nesse mesmo plano, os planetas e a Lua percorrem no céu quase o mesmo caminho aparente que o Sol faz, chamado de eclíptica. 

“Eles estarão sempre nesse caminho da eclíptica, que é também o mesmo caminho onde estão as constelações zodiacais”, explicou a astrônoma do Observatório Nacional. 

Segundo Josina Nascimento, o fenômeno de aproximação aparente, de pelo menos dois planetas, acontece, em média, a cada 13 ou 15 meses. E, em todos os meses a Lua passeia por perto de todos os planetas. 

"É interessante acompanhar, olhar para o céu todos os dias, observar onde está a Lua a cada dia e ver o caminho que ela percorre passando pelas constelações da faixa zodiacal perto dos planetas”, disse.

Convite

Para aqueles que não conseguiram observar ou desejam ver registros profissionais, o Observatório Nacional promove no próximo sábado (20) uma live especial no canal do Youtube. 

O evento faz parte do projeto O céu em sua casa: observação remota, que completa seis anos este mês e exibirá imagens enviadas por parceiros e seguidores de todo o Brasil. 

Fenômenos como chuvas de meteoros e eclipses também são divulgados mensalmente nas redes sociais e no site do Observatório Nacional.

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Edição:
Fernando Fraga
planetas Observatório Nacional Lua Vênus mercurio Júpiter
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