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Imóvel desaba e mata duas meninas na Ilha do Governador, no Rio

Duas pessoas foram resgatadas com vida e sem ferimentos.
Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 12:40
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 25/06/2026 – Imóvel desaba e mata duas meninas na Ilha do Governador. Foto: Corpodebombeiros-RJ
© Corpodebombeiros-RJ

Um imóvel de três andares desabou na manhã desta quinta-feira (25) na Comunidade Praia da Rosa, no Tauá, Ilha do Governador, na zona norte do Rio.

Duas meninas, de 11 anos e 4 anos, morreram sob os escombros. Duas pessoas foram resgatadas com vida e sem ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros da Ilha do Governador, do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e do Grupamento de Busca e Resgate com Cães atuaram nos trabalhos de resgate das vítimas. 

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Edição:
Aécio Amado
Desabamento mata duas cranças corpo de bombeiros do rio Ilha do Governador Tauá
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