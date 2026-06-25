Geral
Imóvel desaba e mata duas meninas na Ilha do Governador, no Rio
Duas pessoas foram resgatadas com vida e sem ferimentos.
Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 12:40
Rio de Janeiro
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Um imóvel de três andares desabou na manhã desta quinta-feira (25) na Comunidade Praia da Rosa, no Tauá, Ilha do Governador, na zona norte do Rio.
Duas meninas, de 11 anos e 4 anos, morreram sob os escombros. Duas pessoas foram resgatadas com vida e sem ferimentos.
Equipes do Corpo de Bombeiros da Ilha do Governador, do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e do Grupamento de Busca e Resgate com Cães atuaram nos trabalhos de resgate das vítimas.
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