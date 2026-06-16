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Incêndio atinge restaurante Lamas, o mais antigo em atividade no Rio

Fogo começou em uma fritadeira na cozinha e foi controlado em uma hora
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/06/2026 - 20:54
Rio de Janeiro
Incêndio no restaurante Lamas, no Rio de Janeiro
© Restaurante Lamas/Divulgação

Os bombeiros foram acionados às 17h20 desta terça-feira (16) para apagar um incêndio em um dos restaurantes mais antigos e tradicionais do Rio de Janeiro, o Restaurante Café Lamas. O local é considerado, desde a sua fundação, um dos mais famosos do Rio. 

O fogo começou em uma fritadeira na cozinha e foi controlado pouco depois de uma hora, às 18h40. No momento, os bombeiros trabalham na limpeza do prédio.

Inaugurado em 1874, o restaurante foi estabelecido no Largo do Machado. Além da sua cozinha internacional, que sempre atraiu turistas de inúmeros países, o local tornou-se o ponto de encontro de intelectuais, políticos, escritores, jornalistas, estudantes universitários e artistas como músicos, atores e atrizes de cinema, teatro e televisão.

O lugar era frequentado por personalidades como o arquiteto Oscar Niemeyer, os escritores Manuel Bandeira, Sérgio Buarque de Holanda, Olavo Bilac e Vinícius de Moraes, além dos presidentes Getúlio Vargas, e Juscelino Kubistchek.  

É citado nos versos da música Rio Antigo, de Chico Anysio e Nonato Buzar. A interpretação mais famosa foi na voz da cantora Alcione.

Em 1974, transferiu-se para a Rua Marquês de Abrantes, devido às obras do traçado do Metrô.

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Edição:
Sabrina Craide
Restaurante Lamas Incêndio Rio de Janeiro
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