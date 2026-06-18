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Incêndio destrói moradias na comunidade de Paraisópolis em São Paulo

Não há vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros
Agência Brasil
Publicado em 18/06/2026 - 08:08
São Paulo
Incêndio destroi moradias em Paraisópolis (SP)
© Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu cerca de 100 moradias por volta das 4h da manhã desta quinta-feira (18) na comunidade de Paraisópolis, que fica na Vila Andrade, zona sul de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas, mas 50 famílias foram afetadas.

Dez viaturas foram enviadas para o local e 35 homens combateram as chamas, que foram controladas agora no início da manhã. A maioria das famílias que reside na comunidade e que teve suas casas consumidas pelo fogo, não conseguiu retirar boa parte de seus pertences.

A região atingida pelas chamas fica próxima à Avenida Hebe Camargo, de grande movimentação. Apesar disso, o transporte público no local não sofreu impacto.

A Defesa Civil de São Paulo informou que também encaminhou equipes à comunidade para realizar acolhimento às famílias.

Até o momento não se sabe o que teria causado o incêndio, segundo os bombeiros.

Edição:
Aécio Amado
Incêndio Vila Andrade Paraisópolis Corpo de Bombeiros de SP
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