logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Inmet mantém alerta para o frio; Sul e Sudeste podem ter geada

Mínimas abaixo de 10°C são previstas também para o Centro-Oeste
Flávia Albuquerque - repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/06/2026 - 15:22
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 01/07/2024 – Ressaca e frio marcam início da semana no Rio. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve nesta sexta-feira (5) o alerta amarelo, que indica perigo potencial, em razão da queda de temperatura nos próximos dias. Em regiões de maior altitude no Sul e Sudeste, como a Serra da Mantiqueira e a Serra Catarinense, há possibilidade de geadas.

O aviso abrange cerca de 2,6 mil municípios no Distrito Federal, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O estado de alerta começou à 0h de quinta-feira (4) e segue até as 12h de sábado (6).

Centro-Oeste

A previsão do instituto é de que, no período entre quinta-feira (04) e segunda (08), o tempo terá predomínio de sol e alguma variação de nuvens no decorrer do dia. A umidade do ar, no período da tarde, pode ficar em torno dos 30% na região.

Apesar disso, as temperaturas mínimas devem variar entre 7°C e 9°C em áreas de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, podendo cair um pouco mais a partir de sexta. No Mato Grosso, as temperaturas máximas podem passar dos 34°C e chegar a 36°C. 

Norte

Segundo o InMet, até a próxima segunda-feira (8), o tempo seguirá quente e úmido em grande parte da Região Norte, favorecendo as pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de vento em áreas do norte do Amazonas, Roraima, centro-norte do Pará e Amapá. 

As temperaturas mínimas podem ficar entre 16°C e 18°C, e as máximas podem variar de 35°C a 36°C. Diferentemente do resto da região, áreas de Rondônia, Tocantins e a faixa sul do Pará podem apresentar umidade do ar abaixo dos 30%.

Nordeste

No Nordeste, chove especialmente em áreas próximas ao litoral, com destaque para a região do Recôncavo Baiano, o litoral entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte e áreas do norte do Maranhão. 

A partir desta sexta-feira (5), as chuvas devem diminuir, mas ainda são previstas pancadas ao norte do Maranhão. 

No interior, haverá temperaturas elevadas durante o dia. As mínimas mais baixas, de 11°C a 13°C, serão em localidades do interior da Bahia e, as máximas podem variar entre 36°C a 38 °C em áreas do Sertão, onde a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%.

Sudeste

Na Região Sudeste, especialmente no leste e em áreas do litoral, há chance de chuva fraca devido ao transporte de umidade que chega do mar, entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, com possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro.

A previsão é de temperaturas mínimas em torno de 4°C em cidades do sul de Minas Gerais, áreas da Serra da Mantiqueira e Serra Fluminense, onde há possibilidade de geada. As máximas podem variar entre 27°C e 29°C em áreas do norte de Minas Gerais.

A umidade do ar pode ficar pontualmente abaixo dos 30% em cidades do oeste e norte de São Paulo, além de cidades do oeste do estado e triângulo mineiro.  

Sul

Na Região Sul, a previsão indica baixa possibilidade de chuva até domingo (8), com as temperaturas mínimas variando entre 3°C e 6°C, principalmente em cidades mais altas das serras gaúcha e catarinense.

Esse cenário pode causar geada fraca e localizada e condições para neblina ou nevoeiro na faixa leste da região, principalmente nas primeiras horas da manhã. 

As temperaturas máximas devem variar de 24°C a 27°C em áreas do norte do Paraná.

Relacionadas
São Paulo (SP), 12/06/2025 - Pessoas caminham durante frio e baixa temperatura na capital paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Inmet emite aviso amarelo para queda de temperatura em 12 estados e DF
Rio de Janeiro (RJ), 14/11/2023 – População enfrenta forte onda de calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Maioria das cidades do Brasil não tem plano de ação para calor extremo
Vista do solo rachado em uma represa, em Mudzi, no Zimbabué 2 de julho de 2024 REUTERS/Philimon Bulawayo
El Niño: ONU pede que mundo se prepare para risco de calor extremo
Edição:
Vinicius Lisboa
previsão do tempo Inmet Instituto Nacional de Meteorologia geada frio onda de frio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/03/2023 - O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, durante declaração à imprensa após reunião com o Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustillo, no Palácio do Itamaraty.
Internacional Mauro Vieira debate Fundo de Florestas Tropicais em Luxemburgo
sex, 05/06/2026 - 15:44
Rio de Janeiro (RJ), 01/07/2024 – Ressaca e frio marcam início da semana no Rio. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Inmet mantém alerta para o frio; Sul e Sudeste podem ter geada
sex, 05/06/2026 - 15:22
Atacante Robinho durante treino do Guangzhou Evergrande 15/12/2015 REUTERS/Toru Hanai
Justiça Robinho: defesa pede ao STF retirada da hediondez do crime de estupro
sex, 05/06/2026 - 14:56
Red Cross workers wearing personal protective equipment (PPE) carry a coffin with the dead body of a child who died of Ebola, as aid agencies intensify efforts to contain a new Ebola outbreak involving the Bundibugyo strain in Mongbwalu, Djugu Territory, Ituri province, Democratic Republic of Congo, May 24, 2026. The child's parents remain at the isolation centre at the Mongbwalu General Referral Hospital. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
Internacional OMS e CDC África lançam plano de resposta ao surto de ebola na região
sex, 05/06/2026 - 14:50
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
Política Lula sanciona lei que garante renovação automática da CNH
sex, 05/06/2026 - 14:31
Luis Guto Miguel - torneio juvenil Roland Garros 2026
Esportes Roland Garros: Luis Guto Miguel bate compatriota e vai à final juvenil
sex, 05/06/2026 - 14:16
Ver mais seta para baixo