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Jovens no DF se unem por tapetes de Corpus Christi e “jejum” de telas

Na Esplanada dos Ministérios, grupos celebram amizade e fé
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/06/2026 - 13:56
Brasília
Brasília, DF 04/06/2026 - Cerca de 600 pessoas trabalham na montagem de tapete no gramado da Esplanada dos Ministérios para celebração de Corpus Christi Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/

Enquanto separava areia e tinta para o desenho de um cálice para o tapete de Corpus Christi na Esplanada dos Ministérios, nesta quinta-feira (4), a estudante Vitória Nunes, de 18 anos, diz que, além da fé cristã, a ocasião celebra a amizade real, longe das telas de celular e da inteligência artificial.

“Os encontros ficam mais verdadeiros do que na internet”, afirmou. Vitória é coordenadora do grupo jovem da Paróquia de São José, da comunidade Lúcio Costa, região periférica no Distrito Federal.

Brasília, DF 04/06/2026 - Cerca de 600 pessoas trabalham na montagem de tapete no gramado da Esplanada dos Ministérios para celebração de Corpus Christi. Vitória Nuines fala com a Agência Brasil Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Vitória Nunes coordena grupo jovem da Paróquia de São José, da comunidade Lúcio Costa, na periferia do DF - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

“Os jovens descobrem um caminho na doação”, disse. Essa comunidade passou por processos de reintegração de posse, o que tem causado tensão no lugar. Ela conta que, diante de desocupações, mais adolescentes e suas famílias procuraram apoio na igreja.

A estudante do curso técnico em meio ambiente garante que a amizade nos grupos reduz o sentimento de solidão e sintomas de transtornos mentais, como a depressão. “O apoio da família é muito importante para a gente estar aqui.”

O tapete que eles produziam era um dos 27 confeccionados em um corredor de 125 metros de comprimento. Vindos de diferentes regiões da capital, grupos de jovens como o de Vitória chegaram assim que raiou o dia para montar os tradicionais tapetes.

Desenhos à mão

Além de molhar os dedos de tinta, sal, palha e serragem, adolescentes e jovens adultos faziam rodas, cantavam e dançavam nas proximidades do corredor de tapetes. Nada de celular. Nada de inteligência artificial. Os desenhos feitos todos à mão.

As observações dos jovens vão ao encontro de posicionamento do papa Leão XIV, que publicou uma Carta Encíclica no mês passado, que pede regulamentação da inteligência artificial e alerta para os riscos de desinformação por intermédio dos desenvolvimentos dessas tecnologias.

Brasília, DF 04/06/2026 - Cerca de 600 pessoas trabalham na montagem de tapete no gramado da Esplanada dos Ministérios para celebração de Corpus Christi. Luiza Helena Teixeira, fala com a Agência Brasil Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Publicitária Luiza Helena Teixeira teve seu desenho escolhido para se transformar em tapete de Corpus Christi - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A publicitária Luiza Helena Teixeira, de 24 anos, participa desde 2019 e teve o seu desenho escolhido para se transformar em tapete pela comunidade do Lúcio Costa. “Foi uma inspiração que eu tive. E é muito bom ver todo mundo trabalhando junto.”

Inclusão

Próximo aos jovens dessa comunidade, um outro grupo periférico, formado por pessoas surdas, e encarregado de tapete de Corpus Christi pedia mais inclusão. Entre eles, estava Márcio da Cruz, de 36 anos, que participa das atividades da pastoral há sete anos. Atualmente, ele está desempregado, mas sonha trabalhar com informática.

Morador de Planaltina (DF), Márcio afirma que a reunião com jovens de sua comunidade deu novo ânimo a sua vida. As expressões dele são traduzidas para a Agência Brasil pela professora Daniele Galeno, de 44 anos, uma das coordenadoras da Pastoral dos Surdos. “Muitos jovens acabam ficando em casa e só no celular. Essas atividades para eles trazem novo ânimo”, afirmou. Inclusive a confecção de tapetes.

A mãe do rapaz, Vânia Lúcia da Cruz, de 62 anos, que assistia ao filho caçula e a outros jovens confeccionarem o tapete, lamenta que muitos jovens surdos não têm oportunidade no mercado de trabalho formal. “O meu filho sempre teve muito obstáculo com a comunicação. Quando eles se unem, ficam mais felizes, né?”. Vânia tem outros quatro filhos ouvintes.
 

Brasília, DF 04/06/2026 - Cerca de 600 pessoas trabalham na montagem de tapete no gramado da Esplanada dos Ministérios para celebração de Corpus Christi. Marcio da Cruz, fala com a Agência Brasil Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Márcio da Cruz se juntou aos  grupos que foram à Esplanada participar da montagem dos tradicionais tapetes de Corpus Christi - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

"A linguagem deles"

Um outro grupo presente, que chegou à Esplanada antes das 7h, foi o Movimento Escalada. A diretora do grupo, a estudante de enfermagem Mariana Abrantes, de 23 anos, destacou que não é simples afastar os mais jovens das telas para que eles se voltem às atividades religiosas, mas que é possível atraí-los e mantê-los “falando a linguagem deles”.

“As amizades têm que ser cultivadas presencialmente e até além da vida no catolicismo. Eles cantam, dançam e se divertem”, garantiu.
 

Galeria/Corpus Christi na Esplanada dos Ministérios

 

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Edição:
Juliana Andrade
Brasília Distrito Federal religião Igreja Católica Corpus Christi
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