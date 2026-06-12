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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões
Números sorteados são: 04 - 06 - 26 - 28 - 32 - 45
Agência Brasil
Publicado em 11/06/2026 - 21:31
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.017 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (11). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 04 - 06 - 26 - 28 - 32 - 45
- 36 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.988,67 cada
- 2.575 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 737,17 cada
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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (13), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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