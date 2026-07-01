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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

Números sorteados são: 07 - 14 - 16 - 21 - 33 - 58
Agência Brasil
Publicado em 30/06/2026 - 21:39
Brasília
Mega-Sena, loterias, lotéricas
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.025 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 27 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 07 - 14 - 16 - 21 - 33 - 58

  • 95 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 13.278,38 cada
  • 3.679 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 565,18 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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