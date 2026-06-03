Geral
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 32 milhões
Números sorteados são: 27 - 30 - 35 - 40 - 44 - 58
Agência Brasil
Publicado em 02/06/2026 - 21:32
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.014 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 32 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 27 - 30 - 35 - 40 - 44 - 58
- 24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 57.298,00 cada
- 1.782 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.272,01 cada
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mais notícias
Educação Em greve, servidores da Uerj apresentam demanda ao governo do RJ
ter, 02/06/2026 - 21:32
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 32 milhões
ter, 02/06/2026 - 21:32
Meio Ambiente Lideranças pedem ação conjunta sobre clima, biodiversidade e solo
ter, 02/06/2026 - 21:09
Política Lula responsabiliza clã Bolsonaro por ataque dos EUA ao Pix e taxação
ter, 02/06/2026 - 20:51
Economia Bolsa sobe 1,16%, e dólar cai para R$ 5, apesar de medida dos EUA
ter, 02/06/2026 - 20:28
Justiça TSE mantém condenação de Claudio Castro à inelegibilidade
ter, 02/06/2026 - 20:27