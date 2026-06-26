Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.023 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (25). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 22 - 25 - 30 - 31 - 39 - 60

7 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 117.144,19 cada

807 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.674,92 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.