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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões
Números sorteados são: 22 - 25 - 30 - 31 - 39 - 60
Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 21:26
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.023 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (25). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 22 - 25 - 30 - 31 - 39 - 60
- 7 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 117.144,19 cada
- 807 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.674,92 cada
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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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