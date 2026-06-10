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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões
Números sorteados são: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60
Agência Brasil
Publicado em 09/06/2026 - 21:28
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.016 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60
- 40 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.124,46 cada
- 2.566 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 671,27 cada
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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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