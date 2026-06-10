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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados são: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60
Agência Brasil
Publicado em 09/06/2026 - 21:28
Brasília
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.016 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60

  • 40 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.124,46 cada
  • 2.566 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 671,27 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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