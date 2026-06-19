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Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 42 milhões
Números sorteados são: 06 - 09 - 17 - 27 - 29 - 45
Agência Brasil
Publicado em 18/06/2026 - 21:26
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.020 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 42 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 06 - 09 - 17 - 27 - 29 - 45
- 59 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.657,14 cada
- 4.314 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 600,94 cada
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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (20), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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