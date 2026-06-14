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Mega-Sena acumula para R$ 16 milhões; veja números sorteados

Data do concurso foi mudada por causa do jogo do Brasil
Agência Brasil
Publicado em 14/06/2026 - 11:45
São Paulo
Brasília (DF), 23/05/2026 - O concurso 3.010 da Mega-Sena especial de 30 anos deve pagar neste domingo (24) um prêmio estimado de R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa realizou na manhã deste domingo (14) o sorteio do concurso 3018 da Mega-Sena, na capital paulista. A data foi alterada de sábado para domingo excepcionamenlte, por causa da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026. 

Os números sorteados do concurso foram 05 - 06 - 17 - 27 - 57 - 58.

O prêmio para as apostas que acertarem as seis dezenas da Mega-Sena, que estava acumulado, é de R$ 11,3 milhões.

Segundo a Caixa, não houve ganhadores para esse sorteio.O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para o dia 16 de junho e a expectativa é de que o prêmio pague R$ 16 milhões. 

Trinta apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 49,9 mil. Outras 3.082 apostas tiveram quatro acertos e vão receber R$ 801,69. 

*Matéria atualizada às 12h17.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Mega-Sena loteria federal Caixa Caixa Econômica Federal
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