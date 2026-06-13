Geral
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 12 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 13/06/2026 - 09:14
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 3.018 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 12 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Mais notícias
Cultura Programa Música do Mundo celebra carreira artística do argelino Khaled
sab, 13/06/2026 - 11:02
Direitos Humanos Doenças raras: cartilha reúne orientações sobre direitos dos pacientes
sab, 13/06/2026 - 10:25
Esportes EUA estreia na Copa do Mundo com goleada sobre o Paraguai: 4x1
sab, 13/06/2026 - 10:10
Justiça Governo do RJ é condenado a pagar indenização por morte de crianças
sab, 13/06/2026 - 09:41
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 12 milhões neste sábado
sab, 13/06/2026 - 09:14
Direitos Humanos Titulação de terra quilombola no Marajó é inédita, celebram lideranças
sab, 13/06/2026 - 09:11