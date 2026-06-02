Geral
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 16 milhões nesta terça-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 02/06/2026 - 07:39
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 3.014 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 16 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no portal Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Mais notícias
Internacional Governo dos EUA propõe nova tarifa sobre produtos brasileiros
ter, 02/06/2026 - 08:31
Economia Apelo turístico da Pequena África precisa de maior reconhecimento
ter, 02/06/2026 - 08:30
Geral Grupo especializado no tráfico internacional de cocaína é alvo da PF
ter, 02/06/2026 - 08:26
Saúde Acre luta para reverter desinformação e ampliar vacinação contra o HPV
ter, 02/06/2026 - 08:10
Economia China reconhece território brasileiro como livre da febre aftosa
ter, 02/06/2026 - 07:44
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 16 milhões nesta terça-feira
ter, 02/06/2026 - 07:39