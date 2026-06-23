logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 23/06/2026 - 08:27
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

As seis dezenas do concurso 3.022 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 3.022 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Conselho Nacional de Educação atualiza regras do ensino integral
ter, 23/06/2026 - 08:32
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fala sobre denúncia de policiais civis por homicídio doloso e fraude processual em operação no Jacarezinho
Justiça Justiça do Rio mantém condenação de acusado de matar contraventor
ter, 23/06/2026 - 08:32
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira
ter, 23/06/2026 - 08:27
Brasília (DF), 26/03/2026 - PF reprime esquema de lavagem de capitais e de evasão de divisas em SP e em SC. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Justiça Banco Digimais é alvo de operação da Polícia Federal
ter, 23/06/2026 - 08:09
São Paulo (SP), 28/04/2023 - O motorista de aplicativo Jonas Ferreira fala sobre os prós e contras do trabalho autônomo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Motoristas de app têm maior risco de endividamento, alerta TST
ter, 23/06/2026 - 08:02
Cidade de Queimados, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Direitos Humanos Tratamento de esgoto atenderá 270 mil moradores da Baixada Fluminense
ter, 23/06/2026 - 07:46
Ver mais seta para baixo