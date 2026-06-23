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Operação da Polícia Civil investiga descontos em benefícios do DF

Esquema irregular pode ter ocorrido em salários de aposentados
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/06/2026 - 12:54
Brasília
Brasília (DF), 23/06/2026 - PCDF deflagra Operação Parasitas contra esquema de descontos irregulares em benefícios de inativos do GDF. Foto: PCDF/Divulgação
© PCDF/Divulgação

A Polícia Civil do Distrito Federal (DF) deflagou na manhã desta terça-feira (23) a Operação Parasitas. O objetivo é investigar um esquema de descontos associativos que seriam feitos sem autorização em contas de aposentados e pensionistas do Governo do Distrito Federal.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária, três mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Minas Gerais. Segundo o diretor da Divisão de Defraudações e Falsificações, delegado Henry Galdino, três servidores do Banco de Brasília (BRB) foram alvo da operação.

“Eles não estão indiciados porque não tivemos mandado de prisão para eles, então, não posso afirmar no atual estágio da investigação que eles estão efetivamente envolvidos”, afirma o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, os descontos eram feitos por associações sem que os beneficiários autorizassem. A estimativa é que mais de 3.500 contas foram afetadas pelos descontos médios de R$ 40, com prejuízo inicial estimado em mais de R$ 5 milhões.

De acordo com o delegado, os descontos já foram cessados a pedido do Ministério Público do Distrito Federal, desde a última semana.

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, informou por redes sociais que o secretário de Economia, Valdivino de Oliveira, foi orientado a contratar uma auditoria para investigar as supostas fraudes, além de iniciar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por meio da secretaria de Economia.

“O objetivo é ir atrás dos recursos retirados dos servidores e pensionistas do GDF. Determinei, ainda, que a PGDF busque meios legais para garantir o ressarcimento dos recursos dos servidores públicos”, declarou.

Parasitas

Segundo nota divulgada pela Polícia Civil do DF, o nome da operação faz referência aos organismos que retiram recursos necessários para a sobrevivência de outro ser vivo, causando prejuízo. Neste caso, há suspeita de exploração financeira contínua de aposentados e pensionistas, por meio de descontos sem autorização válida.

Saiba mais no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

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Edição:
Maria Claudia
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