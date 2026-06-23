logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Operação na zona sul do Rio tem 6 presos e homem baleado em ônibus

Desde a madrugada, tiroteio no Morro Dona Marta assustou moradores
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/06/2026 - 13:10
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Oficiais da Força Nacional do Haiti passaram a tarde de hoje (30) conhecendo de perto o trabalho de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Na Favela Dona Marta, na zona sul do Rio de Janeiro, cinco policiais visitaram a
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A comunidade Dona Marta, na Zona Sul do Rio de Janeiro, amanheceu sob tiroteio em meio a mais uma fase da Operação Contenção, para combater a facção criminosa Comando Vermelho. Até às 12h, seis suspeitos foram presos. 

Um homem foi baleado na perna dentro de um ônibus, enquanto passava pela Rua São Clemente, uma das principais vias do bairro de Botafogo, que fica ao lado da comunidade. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ele foi atendido no Hospital Municipal Miguel Couto e recebeu alta. 

Com este caso, chega a 51 o número de vítimas de balas perdidas na Região Metropolitana do Rio, segundo mapeamento do Instituto Fogo Cruzado. Ainda de acordo com o instituto, 13 dessas pessoas morreram e 38 ficaram feridas.

Os tiros também assustaram dezenas de turistas e visitantes que estavam no Mirante Dona Marta, para assistir ao nascer do sol. O local é um importante ponto turístico da cidade e fica próximo ao local onde foi feita a incursão policial. 

Operação Contenção

A operação é liderada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital, após um trabalho de inteligência e investigação identificar alvos estratégicos ligados à estrutura e à logística da facção.

"As diligências possibilitaram, ainda, identificar a liderança responsável pela administração das atividades criminosas desenvolvidas no Morro Dona Marta, incluindo a coordenação da logística do tráfico de drogas, a distribuição de funções entre integrantes da facção e a manutenção do domínio territorial armado na localidade", afirmou a Polícia Civil em nota. 

A ação faz parte da "Operação Contenção", ofensiva que tem sido realizada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro para conter o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho e desarticular suas estruturas financeira, logística e operacional. 

O episódio mais emblemático da Operação Contenção foi a ação nos Complexos do Alemão e da Penha, em outubro de 2025, que deixou mais de 120 mortos, se tornando a mais letal da história do país.

Balanço do governo do Estado do Rio de Janeiro informa que, em todas as etapas da Contenção, 137 pessoas foram mortas e cerca de 360 suspeitos foram presos. As forças de segurança também apreenderam cerca de 480 armas, sendo 190 fuzis, e mais de 51 mil munições.

*Reportagem atualizada às 14h10 para informar alta do homem baleado durante a operação.

Relacionadas
Polícia Civil do Espírito Santo faz paralização
Deputado do Rio é alvo de operação por suspeita de vínculo com facção
15/06/2026 - Rio de Janeiro - Pintura ressignifica rua marcada por operação letal no Rio de Janeiro. imagem aérea da rua pintada na penha com cores da seleção brasileira. Foto: Cadu Maia/Divulgação
Pintura ressignifica rua marcada por operação letal no Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Comunidade da Rocinha, após confrontos entre grupos de traficantes rivais pelo controle de pontos de venda de drogas (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Projeto de turismo em favelas do Rio prepara rota especial para a Copa
Edição:
Vinicius Lisboa
Rio de Janeiro operação policial Operação Contenção polícia civil Polícia Militar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa aprova novo medicamento oral para câncer de mama
ter, 23/06/2026 - 13:45
Bonecos com computadores e smartphones são vistos em frente às palavras “Inteligência Artificial IA” nesta ilustração tirada em 19 de fevereiro de 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração/Foto de arquivo
Internacional Guterres cobra transparência sobre custo climático de empresas de IA
ter, 23/06/2026 - 13:43
Brasília (DF), 08/12/2025 - Caminhos da Reportagem compartilha a rotina e os desafios da Menopausa. Frame Tv Brasil
Saúde Anvisa aprova medicamento não hormonal contra sintomas da menopausa
ter, 23/06/2026 - 13:21
Rio de Janeiro - Oficiais da Força Nacional do Haiti passaram a tarde de hoje (30) conhecendo de perto o trabalho de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Na Favela Dona Marta, na zona sul do Rio de Janeiro, cinco policiais visitaram a
Geral Operação na zona sul do Rio tem 6 presos e homem baleado em ônibus
ter, 23/06/2026 - 13:10
Brasília (DF), 23/06/2026 - PCDF deflagra Operação Parasitas contra esquema de descontos irregulares em benefícios de inativos do GDF. Foto: PCDF/Divulgação
Geral Operação da Polícia Civil investiga descontos em benefícios do DF
ter, 23/06/2026 - 12:54
Brasília (DF), 22/06/2026 - Como parte das ações de promoção de diversidade, inclusão e respeito às diferenças, o Comitê Pró-Equidade Gênero e Raça da EBC (Proeq) fixará uma Bandeira do Progresso na entrada da empresa, para marcar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em 28 de junho. A bandeira ficará exposta perto da Portaria Norte da empresa, em Brasília, até o dia 29. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Antes estigmatizado, Pajubá guarda memória da resistência LGBTQIA+
ter, 23/06/2026 - 12:38
Ver mais seta para baixo