logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Petrópolis, na região serrana do Rio, terá novo sinal de TV aberta

Canal vai ampliar acesso de moradores à informação
Agência Brasil
Publicado em 12/06/2026 - 08:08
Rio de Janeiro

O Ministério das Comunicações vai levar novo sinal de televisão aberta para o município de Petrópolis, na região serrana do Rio. O canal vai ampliar o acesso da população à informação, cultura e ao entretenimento. A autorização para a retransmissão de TV foi publicada nessa quinta-feira (11), no Diário Oficial da União.

Com a ação, o ministério permite que sinais de emissoras geradoras de TV comercial ou educativa cheguem a localidades onde o sinal não alcança diretamente ou chega com baixa qualidade.

Para o início das transmissões, as emissoras precisam obter autorização de funcionamento das antenas junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Quando habilitadas, os moradores poderão assistir à programação pelo canal 38.

“O serviço de retransmissão de televisão ajuda a garantir que mais brasileiros tenham acesso à televisão com qualidade e menos interferências, principalmente em localidades mais remotas”, disse o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

A ampliação da retransmissão de TV aberta faz parte da estratégia de fortalecimento da radiodifusão no país, garantindo que mais comunidades tenham acesso gratuito à informação, programação educativa e conteúdos culturais.

Relacionadas
TV Digital
Jovens de até 24 anos veem 7 vezes menos TV aberta do que idosos
Brasília (DF), 10/06/2026 - A presidenta da EBC, Antonia Pellegrino, participa do Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, realizado no auditôrio Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Diretoria destaca papel da EBC na implementação da nova TV Digital
Edição:
Graça Adjuto
TV aberta novo sinal retransmissão Petrópolis Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro - Comunidade da Rocinha, após confrontos entre grupos de traficantes rivais pelo controle de pontos de venda de drogas (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Esportes Projeto de turismo em favelas do Rio prepara rota especial para a Copa
sex, 12/06/2026 - 09:10
Logo da Agência Brasil
Esportes Coreia do Sul vence República Tcheca de virada
sex, 12/06/2026 - 09:05
Brasília (DF), 25/11/2025 - Marcha das mulheres negras na esplanada dos ministérios Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Direitos Humanos Governo regulamenta adesão ao sistema nacional de igualdade racial
sex, 12/06/2026 - 08:33
Crianças brincando em cima do tapete. Brincadeira de Criança. Foto: visoot/ Adobe Stock
Saúde Diagnosticar cardiopatias congênitas cedo aumenta qualidade de vida
sex, 12/06/2026 - 08:20
Logo da Agência Brasil
Geral Petrópolis, na região serrana do Rio, terá novo sinal de TV aberta
sex, 12/06/2026 - 08:08
A história vetada pela Fifa em camisa da Copa - Revolução do Haiti: a história vetada pela Fifa em camisa da Copa Uniforme da seleção caribenha retratava batalha pela independência. Foto: Saeta/ Divulgação
Esportes Revolução do Haiti: a história vetada pela Fifa em camisa da Copa
sex, 12/06/2026 - 08:00
Ver mais seta para baixo