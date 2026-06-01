logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

PF apreende armas destinadas a facções criminosas no Rio

Ação ocorreu na Rodovia Castelo Branco, em SP; um homem foi preso
Agência Brasil
Publicado em 01/06/2026 - 09:00
Brasília
PF deflagra operação Juízo Paralelo III para combater fraudes em alvarás judiciais. Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal, em uma ação que contou com o apoio da Polícia Militar de São Paulo, aprendeu, neste domingo (31), 33 pistolas e dezenas de carregadores, incluídos 15 para fuzil. As armas tinham como destino comunidades do Rio dominadas por facções criminosas e estavam sendo transportadas por um paraguaio, que foi preso.

A ação ocorreu na Rodovia Castelo Branco, próximo ao município de Porto Feliz, e realizada com base em investigação desenvolvida no contexto da Força-Tarefa Missão Redentor II e no âmbito da ADPF 635 (STF), conhecida como ADPF das Favelas, “com foco na desarticulação logística e financeira de organizações criminosas”, informou a PF.

“As operações priorizam o bloqueio de rotas estratégicas utilizadas para o tráfico de drogas e armas, inclusive quando destinadas ao abastecimento de áreas sob influência criminosa”, acrescentou.

O preso e o armamento apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba, onde foi realizada a “lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico internacional de armas de fogo”. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 02/11/2025 - Vista da igreja da Penha, Compleo do Alemão e Complexo da Penha, zona norte do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça decreta prisão preventiva de casal que levava armas para o CV
10/04/2026 - Brasília/DF - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anuncia a Cooperação Mútua entre a Receita Federal do Brasil (RFB) e o U.S. Customs and Border Protection (CBP), agência de fronteiras dos Estados Unidos, para o combate ao crime transnacional. Na foto o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Brasil e EUA anunciam acordo de combate ao tráfico de armas e drogas
Operação da PF apreende grande quantidade de maconha e armas, no Paraná. Foto: PF/Divulgação
Rede nacional vai combater tráfico de armas
Edição:
Aécio Amado
PF Apreensão de armas faccções criminosas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Avião da Latam Airlines decola do Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
seg, 01/06/2026 - 11:44
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Operação em SP investiga ONG da produtora do filme sobre Bolsonaro
seg, 01/06/2026 - 11:29
Presidente da Colômbia, Gustavo Petro 04/02/2026 REUTERS/Kylie Cooper
Internacional Colômbia: Petro não reconhece resultado eleitoral preliminar
seg, 01/06/2026 - 11:01
Brasília – DF – 12/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para debater os impactos econômicos da redução da escala de trabalho, sem redução de salário. Participou ministro da Fazenda, Dario Durigan. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Economia Declaração do IR pode passar a ser automática em até três anos
seg, 01/06/2026 - 10:36
Facebook, Instagram e WhatsApp têm problemas de acesso nesta segunda
Internacional Malásia proíbe menores de 16 anos de se inscreverem em redes sociais
seg, 01/06/2026 - 10:21
Entrega de 20 novas viaturas blindadas para Polícia Militar do estado de São Paulo. Foto: Governo do Estado de SP
Direitos Humanos Homicídios dolosos e estupros aumentam no estado de São Paulo
seg, 01/06/2026 - 10:11
Ver mais seta para baixo