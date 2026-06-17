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PM apreende mais de 30 balões em pouco mais de um mês no Rio

Período coincide com os festejos juninos, época em que soltura cresce
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/06/2026 - 07:15
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 17/03/2024 - Operação prende 15 pessoas por prática ilegal de soltar balões no Rio. Foto: Fabiano Veneza/Divulgação
© Fabiano Veneza/Divulgação/Arquivo

A Polícia Militar do Rio apreendeu 31 balões em várias cidades fluminenses, entre 7 de maio e 15 de junho deste ano. O período coincide com os festejos juninos, época historicamente associada ao aumento da soltura de balões.

As ações do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) resultaram na detenção de envolvidos e na apreensão de materiais utilizados na fabricação e soltura dos balões, como maçarico, botijão de gás, estruturas metálicas para sustentação dos artefatos, além de explosivos e bandeiras de grande porte.

No acumulado do ano, entre 1º de janeiro e 15 de junho, foram apreendidos 42 balões em todo o estado, evidenciando a necessidade de ações contínuas de fiscalização e conscientização da população.

De acordo com o secretário de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, a participação da sociedade é fundamental para prevenir acidentes e preservar vidas.

“É fundamental que a população compreenda que soltar balões é crime e pode colocar vidas em risco”, destacou. “A conscientização e a colaboração da sociedade, por meio de denúncias, são essenciais para proteger o meio ambiente e garantir a segurança de todos”, completou.

Crime ambiental

Com a chegada das festas juninas, a soltura ilegal de balões aumenta, prática que é proibida por lei. 

Os balões juninos, de ar quente, inflamáveis e não tripulados, quando caem podem provocar incêndios na vegetação, residências e na rede elétrica, principalmente com o tempo seco.

Outra ameaça é para a aviação civil. Muitas vezes, os radares não conseguem avistar os balões, por causa das condições meteorológicas, aumentando o risco de choque com aviões. 

Quem for flagrado fabricando, vendendo, transportando ou soltando balões pode ser punido com pena de um a três anos de reclusão. Além disso, pode ser multado em R$ 500 para cada balão apreendido.

 As denúncias podem ser feitas, de forma anônima, por meio do Disque-Balão (Linha Verde do Disque-Denúncia), pelo telefone 0300 253 1177, ou pelo site www.disquedenuncia.org.br/ green-line.

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Edição:
Talita Cavalcante
balões Rio de Janeiro festas juninas
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