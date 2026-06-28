Geral
Polícia prende suspeitos de atacar tenente, irmão de Eloá
Ronickson Pimentel dos Santos sofreu atentado ontem (27)
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/06/2026 - 17:44
São Paulo
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Dois homens, de 40 e 52 anos, foram presos por suspeita de participação no ataque ao tenente da Rota, Ronickson Pimentel dos Santos, neste sábado (27). Eles foram levados ao Departamento de Homicídio da polícia paulista.
Os suspeitos foram detidos em Guaianazes, bairro da zona leste de São Paulo, e são investigados por darem apoio a dois homens que atacaram Pimentel a partir de uma moto. Segundo a polícia, eles monitoraram o oficial e passaram informações aos executores.
Ronickson dos Santos é irmão de Eloá Fernandes, jovem de 15 anos que, em 2008, foi mantida em cárcere por quatro dias e morta pelo ex-namorado Lindemberg Alves, à época com 22 anos.
O tenente passou por cirurgia neurológica no hospital estadual Mário Covas em Santo André.
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