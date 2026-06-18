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PRF apreende 26 fuzis durante abordagem a caminhão no Paraná

Apreensão é a maior da história da Polícia Rodoviária Federal
Agência Brasil
Publicado em 18/06/2026 - 08:59
Brasília
Brasília (DF), 18/06/2026 – Apreensão de fuzis pela PRF. Foto: PRF/Divulgação
© PRF/Divulgação

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 26 fuzis, 16 pistolas e mais de 5 mil munições na tarde desta quarta-feira (17) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

A ação ocorreu por volta do meio-dia, quando os policiais rodoviários federais abordaram, na BR-277, um motorista de 28 anos que conduzia um caminhão com uma carga de insumos para ração animal. O veículo procedia da Argentina com destino a Minas Gerais.

Durante a fiscalização, os agentes localizaram uma grande quantidade de armas, peças de armas desmontadas e 5.048 munições de diferentes calibres. Todo material estava escondido dentro da cabine do veículo, em um compartimento feito para o transporte de cargas ilícitas.

Apreensão recorde

Esta é a maior apreensão de fuzis já realizada pela PRF em toda a sua história. “Até então, a maior apreensão de fuzis registrada pela PRF em uma única abordagem havia ocorrido no Rio de Janeiro, em agosto de 2020, quando 22 fuzis foram apreendidos”, informou a corporação.

Dos 26 fuzis encontrados, 22 são de calibre 5,56 mm, fabricados nos Estados Unidos. Os outros quatro, de calibre 7,62 mm. A maioria das 16 pistolas são de calibre 9 mm e fabricadas em quatro países: Argentina (5), Áustria (4), Turquia (1) e Brasil (6).

Foram apreendidos ainda 127 carregadores e 5.048 munições de diferentes calibres —4.150 munições 9 mm; 749 munições 7,62 x 51 mm; e 149 munições 7,62 x 39 mm.

“Dentre as armas, destacam-se duas AK-47, armamento de infantaria padrão, muito usado por grupos guerrilheiros, forças paramilitares e organizações criminosas”, informou a PRF.

O motorista foi detido e levado à Polícia Federal em Foz do Iguaçu para o registro da ocorrência de tráfico internacional de arma de fogo, com pena prevista até 16 anos de reclusão.

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PRF Apreensão de armas fuzis
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