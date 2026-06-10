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Queda de bimotor deixa dois mortos em Marília, interior de São Paulo

Avião de pequeno porte caiu logo após decolar; uma pessoa ficou ferida
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/06/2026 - 15:54
São Paulo
Marília (SP), 10/06/2026 - A aeronave bimotor de sigla PT-MDB caiu logo após a decolagem. O acidente com o avião deixou pelo menos duas pessoas mortas e uma em estado grave. Foto: Defesa Civil/Divulgação
© Defesa Civil/Divulgação

A queda de um avião bimotor, no fim da manhã desta quarta-feira (10), deixou duas pessoas mortas em Marília, no interior paulista.

De acordo com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do município, o avião de pequeno porte decolou às 11h13 e caiu logo em seguida em um campo de uma associação atlética, ao lado da pista do aeroporto.

O Corpo de Bombeiros confirmou que duas pessoas morreram e uma ficou ferida. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao pronto-socorro da região.

O grupo Ponzan Alimentos confirmou que a aeronave pertencia à empresa e que o piloto, morto no acidente, era um de seus funcionários.

“Até o momento, as causas do acidente não foram oficialmente confirmadas. As circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas pelos órgãos e autoridades competentes, e a empresa acompanha os desdobramentos com atenção, responsabilidade e total colaboração”, disse o grupo, em nota.

Matéria alterada às 16h23 para correção. O avião que caiu é um bimotor, e não um monomotor, como informado anteriormente. 

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Edição:
Juliana Andrade
acidente aéreo Marília queda de monomotor
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