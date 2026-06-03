Geral
Rodízio de veículos em SP será suspenso no feriado de Corpus Christi
CET prevê redução na circulação de automóveis no período
Agência Brasil
Publicado em 03/06/2026 - 13:52
São Paulo
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O rodízio de veículos na cidade de São Paulo estará suspenso na quinta-feira (4) e sexta-feira (5) devido ao feriado de Corpus Christi. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) prevê uma redução na circulação de automóveis durante o feriado prolongado.
Durante o Corpus Christi, também deixam de vigorar o Rodízio de Veículos Pesados, Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).
Haverá ainda a liberação das faixas exclusivas de ônibus. A Zona Azul, o estacionamento rotativo pago, funcionará conforme a sinalização do local.
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