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Rodoviários do Rio entram em greve por tempo indeterminado

Eles pedem que piso do motorista seja de R$ 4 mil
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/06/2026 - 09:18
Rio de Janeiro
brasilia sem onibus caus no trasito
© José Cruz/Agência Brasil

Os motoristas de ônibus do Rio de Janeiro entraram em greve por tempo indeterminado à meia-noite desta segunda-feira (29) por melhorias salariais. Eles pedem o que o piso do motorista seja de R$ 4 mil e do motorista de ônibus articulado (BRT), R$ 5 mil. Os rodoviários também reivindicam um vale alimentação de R$ 1000,00 e o benefício do plano de saúde.

Decisão judicial determinou que 50% da frota esteja circulando nos horários de pico. Segundo o Rio Ônibus, no momento, 860 ônibus estão circulando pela cidade. "Infelizmente, cerca de 40 veículos foram vandalizados por grevistas", disse em nota.

Os consórcios informaram que fazem um apelo a todos os motoristas e demais rodoviários para que compareçam às suas garagens, para que a normalidade do serviço seja restabelecida o quanto antes.

Segundo Everaldo João, da diretoria do conselho fiscal do Sindicato dos Rodoviários do Rio, o sindicato não tem a informação de que grevistas vandalizaram ônibus. "O piso está muito defasado há muitos anos", disse. 

Na terça-feira (30) de manhã, haverá nova audiência de conciliação e nova assembleia dos rodoviários está marcada para depois da audiência. 

 

 

 

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Edição:
Valéria Aguiar
Greve Ônibus Rio de Janeiro Rio Ônibus Motoristas
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