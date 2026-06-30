logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Rodoviários do Rio têm audiência de conciliação na Justiça do Trabalho

Greve da categoria entra no segundo dia
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/06/2026 - 07:42
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Ônibus simulam chegada de delegações em teste de segurança no Estádio do Maracanã para cerimônia de abertura dos Jogos Rio 2016 ( Fernando Frazão/Agência Brasil)
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A greve dos rodoviários do município do Rio entra nesta terça-feira (30) em seu segundo dia. A falta de ônibus provocou um caos na cidade, com pessoas aguardando por mais de uma hora nas filas nos terminais rodoviários. Muitos foram obrigados a desistir e procurar os trens urbanos e metrô para chegar ao local de trabalho. O transporte por aplicativo funcionou em alguns horários com tarifa dinâmica, com custo mais alto para o trabalhador.

Uma audiência de mediação do dissídio coletivo para tentar encerrar a paralisação está marcado para as 11h, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). O Sindicato dos Rodoviários já convocou a categoria para uma assembleia, na porta do tribunal, meia hora após o fim da audiência. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, espera fechar um acordo com os patrões.

O TRT julgou a greve legal, mas determinou a operação mínima de 50% dos coletivos das empresas, sob pena de multa de R$ 50 mil aos sindicatos. O Rio Ônibus, sindicato patronal, informou que ônibus foram vandalizados. O diretor de Comunicação do sindicato, Paulo Valente, disse que “ao menos 40 ônibus foram depredados durante a madrugada ao deixar as garagens”. Valente esclareceu que, ao longo da manhã, 870 ônibus deixaram as garagens para os terminais.

No total, 1.800 coletivos teriam de circular, ou seja, 50% da frota, de acordo com a determinação da Justiça do Trabalho.

De acordo com o prefeito Eduardo Cavaliere, os trens urbanos, as barcas e a concessionária Metrô Rio operaram com esquema especial para atender parte dos usuários dos ônibus urbanos.

Relacionadas
brasilia sem onibus caus no trasito
Rodoviários do Rio entram em greve por tempo indeterminado
Brasília (DF), 09/08/2023 - Movimentação de passageiros e ônibus na Rodoviária do Plano Piloto. Nos dias 8 e 9 de agosto acontece, em Brasília, o 36º Seminário Nacional de Transporte Urbano, em que empresários, entidades de classe, especialistas e representantes de governo debatem as mudanças necessárias no setor. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Rio terá lei contra abuso a mulheres no transporte coletivo
Movimentação na rodoviária do Plano Piloto, em Brasília.
Tarifa zero no transporte poderia ser novo Bolsa Família, diz estudo
Edição:
Graça Adjuto
Greve de Ônibus Motoristas rio Audiência de Conciliação Justiça
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bandeira do Mercosul
Internacional Lula vai ao Paraguai participar da 68ª Cúpula do Mercosul
ter, 30/06/2026 - 08:33
Manaus/AM. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 10/1, a Operação Yaucacy, com o objetivo de reprimir o abuso sexual de crianças, praticado por indígena. Foto: Polícia Federal
Geral PF investiga lavagem de dinheiro desviado da área de saúde do Rio
ter, 30/06/2026 - 08:20
Torcedores paraguaios comemoram após a vitória sobre a Alemanha em Assunção, Paraguai, em 29 de junho de 2026 REUTERS/César Olmedo
Esportes Paraguai declara feriado nacional após seleção vencer Alemanha na Copa
ter, 30/06/2026 - 08:08
Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Eleições 2026: termina prazo para apresentadores deixarem programas
ter, 30/06/2026 - 08:02
Rio de Janeiro - Ônibus simulam chegada de delegações em teste de segurança no Estádio do Maracanã para cerimônia de abertura dos Jogos Rio 2016 ( Fernando Frazão/Agência Brasil)
Geral Rodoviários do Rio têm audiência de conciliação na Justiça do Trabalho
ter, 30/06/2026 - 07:42
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Economia Receita paga nesta terça maior lote de restituição do IR da história
ter, 30/06/2026 - 07:25
Ver mais seta para baixo