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Sistema Anchieta-Imigrantes passa a ter pedágio eletrônico

Equipamentos do "siga fácil" serão testados e ainda não farão cobrança
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/06/2026 - 18:56
Brasília
Free Flow: conheça os meios de pagamento para o novo sistema de pedágio eletrônico Foto: Divulgação/ Ecovias Noroeste
© Divulgação/ Ecovias Noroeste

A concessionária Ecovias concluiu a instalação, no trecho Anchieta-Imigrantes, do sistema eletrônico conhecido como siga fácil, para a cobrança automática do pedágio. Os equipamentos estão no km 33 da Via Anchieta e no km 19 da Rodovia dos Imigrantes, em ambos os sentidos.

Os aparelhos ainda passarão por testes e, por enquanto, não farão a cobrança dos usuários. Neste momento, o pagamento deve ser feito nas praças de pedágio tradicionais.

O Siga Fácil substituirá as atuais praças localizadas nos quilômetros 32 da Imigrantes e 31 da Anchieta, que serão desativadas.

“Esta etapa tem como objetivo validar o funcionamento da tecnologia em condições reais de tráfego. O sistema passa por testes para aferir a leitura de tags e placas e preparar a transição para o novo modelo”, afirmou o diretor-superintendente da Ecovias Imigrantes, Ronald Marangon.

Os equipamentos usam tecnologia de identificação por meio de câmeras, sensores e antenas capazes de identificar automaticamente os veículos com a leitura de placas e tags eletrônicas, inclusive em condições de alta velocidade, neblina ou tráfego intenso. O sistema foi desenvolvido pelo governo de São Paulo.

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Edição:
Talita Cavalcante
Rodovia Pedágio Imigrantes-Anchieta São Paulo
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