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TV Brasil apresenta final da novela "Sangue Oculto" nesta quinta-feira

Último capítulo será exibido às 20h, com horário alternativo à 1h30
TV Brasil
Publicado em 18/06/2026 - 08:28
Brasília
Rio de Janeiro (RJ) 06/08/2025 - A TV Brasil apresenta o último capítulo da novela portuguesa
© TV Brasil

TV Brasil exibe o último capítulo da novela portuguesa "Sangue Oculto", folhetim protagonizado pela atriz Luana Piovani, nesta quinta-feira (18), às 20h. O final da trama reserva uma tragédia para a personagem da artista brasileira que vive a médica Vanda Corte Real.

O desfecho da história revela o cruel destino da protagonista quando estava internada no hospital, recuperando-se de um ferimento e sob custódia. A vilã cometeu várias maldades, crimes e assassinatos no decorrer da obra produzida pela emissora SIC, de Portugal.

Emoções na reta decisiva

Desde o primeiro dos 250 episódios, a vilã Vanda aprontou com as trigêmeas Carolina, Benedita e Julia, interpretadas por Sara Matos. Vanda as separou na maternidade e, na reta final, sequestrou as moças em uma sequência de cenas marcada pelo ritmo intenso, exatamente no dia do aniversário das jovens.

Os episódios da novela "Sangue Oculto" têm horário alternativo durante a madrugada, à 1h30. Cada capítulo da narrativa do folhetim português ainda fica disponível por sete dias no app TV Brasil Play após a exibição na telinha.

O casal Teresa (Sofia Alves), mãe biológica do trio, e Olavo Corte Real (António Pedro Cerdeira), ex-marido de Vanda, é salvo após ser enterrado vivo por um capanga da médica. Agora em segurança e recuperadas do cárcere depois do rapto, as três jovens conseguem resolver a situação com seus pares românticos. O término da história destaca uma nova geração de trigêmeos a caminho.

Desfecho dos personagens principais

No último capítulo, furiosa, Vanda (Luana Piovani) tenta alcançar as trigêmeas Carolina, Benedita e Julia (Sara Matos) no corredor de um laboratório onde as manteve em cativeiro. Mesmo sob efeito de anestesia, as jovens fogem juntas pelo local em obras, enquanto a vilã se aproxima delas, saca uma arma e ameaça atirar.

Quando a criminosa se prepara para alvejar as jovens, no último instante, Nelson (João Jesus) e outros agentes da polícia cercam Venda e prendem a vilã ainda dentro da clínica clandestina. Um grande aparato médico e policial está fora desse local abandonado à espera das irmãs para resgatá-las.

Pedro (Cristovão Campos) vai buscar Júlia e Benedita, enquanto Tiago (João Catarré) ampara Carolina. Nelson interroga Vanda para descobrir o paradeiro de Teresa e Olavo. No conflito, ambos acabam feridos e precisam de atendimento médico. As irmãs descobrem onde o casal está e eles são salvos a tempo. Passado o susto, as trigêmeas podem, enfim, ser felizes.

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