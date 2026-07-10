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Aposta de Divinópolis (MG) leva prêmio de R$ 43 milhões da Mega-Sena
Números sorteados são: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59
Agência Brasil
Publicado em 09/07/2026 - 21:37
Brasília
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Uma aposta de Divinópolis (MG) acertou as seis dezenas do Concurso 3.029 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira (9), e vai receber o prêmio de R$ 43.068.394,39.
A aposta simples, com seis números, foi feita na Lotérica O Paraíso da Sorte.
Os números sorteados são: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59
- 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.642,92 cada
- 3.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 899,78 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
O prêmio principal está estimado em R$ 20 milhões.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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