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Aposta de Divinópolis (MG) leva prêmio de R$ 43 milhões da Mega-Sena

Números sorteados são: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59
Agência Brasil
Publicado em 09/07/2026 - 21:37
Brasília
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma aposta de Divinópolis (MG) acertou as seis dezenas do Concurso 3.029 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira (9), e vai receber o prêmio de R$ 43.068.394,39.

A aposta simples, com seis números, foi feita na Lotérica O Paraíso da Sorte

Os números sorteados são: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59

  • 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.642,92 cada
  • 3.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 899,78 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

O prêmio principal está estimado em R$ 20 milhões. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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